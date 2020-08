Piotr Stramowski zdradza, że uwielbia pracować u Patryka Vegi, bo nikt inny nie daje takich wyzwań aktorskich. Przystojny aktor jako Dawid "Cygan" Kostecki w nowym filmie reżysera zatytułowanym "Pętla" wygląda zupełnie inaczej - przeszedł niesamowitą metamorfozę.

Piotr Stramowski jako Dawid "Cygan" Kostecki w "Pętli" /Kino Świat /materiały prasowe

"Piotrek Stramowski jest aktorem, który ma nieprawdopodobny dar do naśladowania ludzi" - mówi Patryk Vega w swojej najnowszej relacji na Instagramie. Reżyser pokazał wideo, w którym aktor przechodzi metamorfozę do roli "Cygana" Kosteckiego w filmie "Pętla". Na nagraniu Stramowski siedzi najpierw w fotelu u fryzjera i udaje Roberta De Niro. Później widzimy go już w roli "Cygana". Ma ogoloną część głowy i długie dredy związane w kucyk. Jego ciało jest pokryte tatuażami, a dzięki soczewkom zmienił również kolor oczu.



"Jesteśmy na planie zdjęciowym. Jest spoko. Ja powiem tak: film o mnie, bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział" - mówi Stramowski jako "Cygan". "Dla mnie i dla innych osób na planie było absolutnie fascynującym doświadczeniem obserwowanie, jak Piotrek staje się Cyganem Kosteckim" - przekonuje Patryk Vega, a sam Stramowski ironicznie dodaje: "Jak przygotowuję się do roli? Przez miesiąc nie odzywam się do nikogo. Tracę przyjaciół i rodzinę. Później zrywam kontakty w ogóle z każdym".

Jak wyjaśnia reżyser filmu, który do kin trafi już 4 września, Kostecki był pierwszą naprawdę istniejącą postacią, w którą wcielił się Stramowski. Dawid "Cygan" Kostecki był pięściarzem, który zmarł w sierpniu 2019 roku. miał powiesić się w więziennej celi, jednak informacja ta wywołała wiele kontrowersji, a rodzina boksera sugerowała, że jego śmierć mogła być zabójstwem. Kostecki trafił do więzienia m.in. za kierowanie grupą przestępczą i czerpanie korzyści z nierządu. Był także zamieszany w tzw. aferę podkarpacką, do której nawiązuje "Pętla".

Piotr Stramowski nie ukrywa, że uwielbia pracować u Vegi: "A wiecie dlaczego? Bo Patryk Vega daje takie aktorskie wyzwania, jakich nie daje nikt inny". Reżyser zdradził z kolei, że w kolejnym filmie zamierza powierzyć Piotrowi Stramowskiemu kolejną autentyczną postać.