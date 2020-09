Piotr Stramowski: Symboliczny prezent od żony na 33. urodziny

Niezwykłym prezentem obdarowała swojego męża Katarzynka Warnke. Piotr Stramowski, który 17 września skończył 33 lata, dostał od ukochanej żony XIX-wieczną ikoną, przedstawiającą chrzest Chrystusa.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski AKPA

Najwyraźniej prezent wręczony przez żoną wprowadził Stramowskiego w stan uduchowienia, bo jego wpis zamieszczony na Instagramie dzień po urodzinach tchnie metafizyką.



Reklama

"Dziękuję Wszystkim za wspaniałe życzenia urodzinowe! Mówią, że liczba 33, to liczba mistrzowska, zwana jest też wibracją Chrystusową (wiek Chrystusowy), Świetlistą Siłą Miłości, Uniwersalną Służbą Dobru, która poprzez kontrolowanie emocji, dochodzi do postawy Przewodnika Duchowego, czyli Nauczyciela. Wibracja służy dla krzewienia wyższych wartości duchowych; inicjowania i kreowania Nadziei, Wiary i Miłości. Narzędziem jej jest Słowo i to ono inicjuje przemianę ludzkich serc, poprzez uszy i rozum. Wibracja ta wyraża najczystszego ducha Miłości Uniwersalnej" - napisał Stramowski. Naturalnie, post okrasił zdjęciem ikony ofiarowanej mu przez żonę.



W podobną stylistykę wszedł Michał Koterski, który tak skomentował wpis Stramowskiego: "O bracie, piękny wiek. Wszystkiego najlepszego, duuużo miłości. 'U schyłku życia tylko z miłości będziemy rozliczeni' - Św. Jan od Krzyża".

Obecnie Stramowskiego możemy oglądać w "Pętli" Patryka Vegi. W tym filmie wciela się w autentyczną postać pięściarza Dawida "Cygana" Kosteckiego, który trafił do więzienia m.in. za kierowanie grupą przestępczą i czerpanie korzyści z nierządu. Był zamieszany w tzw. aferę podkarpacką, do której nawiązuje fabuła "Pętli".



Najnowszy projekt Stramowskiego, będący w fazie realizacji, to "Mój dług", opowiadający historię znaną z głośnego filmu Krzysztofa Krauzego "Dług". Widzowie zobaczą w nim więzienne losy Sławomira Sikory, a w retrospekcjach pokazane zostaną wydarzenia, które doprowadziły do jego skazania. Stramowski gra Hektora, uciekiniera z Legii Cudzoziemskiej, który odbywa wyrok za zabójstwo.