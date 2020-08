Piotr Stramowski: Metamorfoza roku

Piotr Stramowski zdradza, że uwielbia pracować u Patryka Vegi, bo nikt inny nie daje takich wyzwań aktorskich. Przystojny aktor jako Dawid "Cygan" Kostecki w nowym filmie reżysera zatytułowanym "Pętla" wygląda zupełnie inaczej - przeszedł niesamowitą metamorfozę.

Piotr Stramowski jako Dawid "Cygan" Kostecki w "Pętli" /@piotrstramowski_official /Instagram

"Piotrek Stramowski jest aktorem, który ma nieprawdopodobny dar do naśladowania ludzi" - mówi Patryk Vega w relacji na Instagramie. Reżyser pokazał wideo, w którym aktor przechodzi metamorfozę do roli "Cygana" Kosteckiego w filmie "Pętla". Na nagraniu Stramowski siedzi najpierw w fotelu u fryzjera i udaje Roberta De Niro. Później widzimy go już w roli "Cygana". Ma ogoloną część głowy i długie dredy związane w kucyk. Jego ciało jest pokryte tatuażami, a dzięki soczewkom zmienił również kolor oczu.



"Jesteśmy na planie zdjęciowym. Jest spoko. Ja powiem tak: film o mnie, bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział" - mówi Stramowski jako "Cygan". "Dla mnie i dla innych osób na planie było absolutnie fascynującym doświadczeniem obserwowanie, jak Piotrek staje się Cyganem Kosteckim" - przekonuje Patryk Vega, a sam Stramowski ironicznie dodaje: "Jak przygotowuję się do roli? Przez miesiąc nie odzywam się do nikogo. Tracę przyjaciół i rodzinę. Później zrywam kontakty w ogóle z każdym".

Sam aktor ujawnił, że mimo iż nie poznał osobiście swojego bohatera, poczuł z nim "wielką więź". "Cieszę się, że mogłem wcielić się w postać tragicznie zmarłego Dawida Cygana Kosteckiego. Pomimo tego, że nigdy go nie poznałem, czułem wielką więź z graną przeze mnie postacią. Dziwny ten nasz zawód. Mam tylko nadzieję, że historia przedstawiona przez nas w filmie, rzuci nowe światło na sprawę niewyjaśnionej śmierci Dawida" - napisał na Instagramie Stramowski.

Jak wyjaśnia reżyser filmu, który do kin trafi już 4 września, Kostecki był pierwszą naprawdę istniejącą postacią, w którą wcielił się Stramowski. Dawid "Cygan" Kostecki był pięściarzem, który zmarł w sierpniu 2019 roku. miał powiesić się w więziennej celi, jednak informacja ta wywołała wiele kontrowersji, a rodzina boksera sugerowała, że jego śmierć mogła być zabójstwem.



"Dzwonił trzy dni przed śmiercią do żony Edyty i mówił jej, że czuje się niepewnie. Że czuje, że coś wobec jego osoby się nawy..." - Patrykowi Vedze mówiła siostra pięściarza, Estera. "On się sam nie zabił. Ktoś mu w tym pomógł" - dodawała żona Kosteckiego.

Kostecki trafił do więzienia m.in. za kierowanie grupą przestępczą i czerpanie korzyści z nierządu. Był także zamieszany w tzw. aferę podkarpacką, do której nawiązuje "Pętla".

Oficer CBŚP Daniel Śnieżek, który był głównym bohaterem afery podkarpackiej, ma wyrobione zdanie o zmarłym pięściarzu. "Dla mnie był zwykłym śmieciem jak wielu innych gangusów. Ja byłem psem, więc konflikt interesów oczywisty" - powiedział Vedze.

Piotr Stramowski nie ukrywa, że uwielbia pracować u Vegi: "A wiecie dlaczego? Bo Patryk Vega daje takie aktorskie wyzwania, jakich nie daje nikt inny".



Tak było też w poprzednim obrazie reżysera "Bad Boy", w którym Stramowski zagrał konesera tanich win i środków psychoaktywnych.



Patryk Vega nie ukrywa, że chciał obsadzić aktora w kreacji, w której nie miał możliwości sprawdzić się wcześniej: "To najfajniejsza rola w karierze Piotrka Stramowskiego. Dał popis wielkiego aktorstwa, bo to postać kompletnie inna od tego, jakie są jego warunki fizyczne i jaki on sam jest w wydaniu prywatnym".

Co ciekawe, reżyser sprytnie wykorzystał fakt, że aktor jest młodym tatą i przychodził na plan po nieprzespanych nocach. "Wpadłem na pomysł, że Twardy [bohater Stramowskiego] powinien być cały czas naćpany. Jego postać nieprzerwanie eksperymentuje z narkotykami. I to jest arcyśmieszne, bo Piotrek świetnie to zagrał. Z jednej strony dlatego, że jest bardzo dobrym aktorem, z drugiej zaś, że był w takim momencie życiowym, że miał w domu małe dziecko, w związku z czym nie dosypiał. I pewnie te trudne sytuacje domowe dopomogły mu w wiarygodnym odegraniu człowieka, który jest na permanentnym zjeździe" - podkreślał Patryk Vega.