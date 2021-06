Piotr Stramowski ma sposoby na paparazzich

W filmie, nad którym obecnie pracuje Piotr Stramowski, czyli "Miłość na pierwszą stronę", wciela się w syna prezydenckiej pary, który jest pod ostrzałem fleszy, do tego zakochuje się w kimś, w kim nie powinien. W życiu codziennym gwiazdor szanuje pracę fotoreporterów i nie utrudnia im życia. Chyba że oni utrudniają jego.

Piotr Stramowski w scenie z filmu "Miłość na pierwszą stronę" /Jarosław Sosiński /materiały prasowe

Reklama

"Rozumiem ich zawód. Szanuję go" - mówi PAP Life Piotr Stramowski. "W związku z tym, że mieszkam w centrum Warszawy, to przyzwyczaiłem się do tego, że czasami ktoś mi zrobi zdjęcie. Trochę tak, jak zwierzęta w zoo przyzwyczają się do tego, że są fotografowane. Brzydko to brzmi, ale tak jest. Nie dziwi mnie to, że chodzą za mną paparazzi, bo tak zawsze było i tak zawsze będzie. Liczyłem się z tym, wybierając ten zawód. Nie będę z tym walczyć, tylko trzeba to zaakceptować. Paparazzi zrobi kilka zdjęć i sobie pójdzie" - opowiada artysta.



Reklama

Najwięcej obiektywów było zwróconych w kierunku Stramowskiego było, gdy związał się z aktorką Katarzyną Warnke.

Aktor dostrzega jednak pewną granicę, której fotoreporter nie powinien przekroczyć. "Raz miałem coś takiego, że ktoś przegiął i wszedł na posesję prywatną. A to już jest przestępstwo. To był dom znajomych" - wspomina Stramowski.

Piotr Stramowski: Nadchodzi jego czas 1 / 9 Dzięki roli w filmie "Pitbull. Nowe porządki" przedstawił się kinowej publiczności z irokezem na głowie, jednak telewizyjna widownia kojarzy Piotra Stramowskiego z długimi włosami. Aktor rozpoczynał przygodę z aktorstwem (jeszcze jako student krakowskiej PWST) od niewielkich występów w popularnych serialach: "Hotel 52" (sprzedawca), "Chichot losu" (kelner) czy "Ojciec Mateusz" (barman). Źródło: East News Autor: Michał Wargin udostępnij

Paparazzi zajdą jednak mocno za skórę bohaterowi, którego gra w komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę", czyli Robertowi. A pewna początkująca fotoreporterka, Nina, kreowana przez Olgę Bołądź, zamiesza nawet w jego sercu. Robert, jako syn polskiej pani prezydent, to najbardziej pożądany kawaler w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość na pierwszą stronę": Piotr Stramowski o roli Roberta pomponik.tv

Jak opowiada PAP Life reżyserka filmu, Maria Sadowska: "Główny bohater jest filmoznawcą. Jest chłopakiem, który przyjechał z Nowego Jorku. W ogóle się nie spodziewał, że zostanie celebrytą, nie jest gotowy na medialną nagonkę, która nagle wokół niego wybucha. Jest w tym trochę pogubiony. To, co strasznie lubię w tym filmie, to jest to, że Robert kocha kino. I to łączy dwóch bohaterów. Bo Nina też kocha kino. Zaczynają swój flirt od tego, że się wymieniają cytatami filmowymi".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość na pierwszą stronę": Piotr Stramowski o swoim bohaterze pomponik.tv

Stramowski jest na półmetku zdjęć do tej produkcji. "Miłość na pierwszą stronę" wejdzie do kin w pierwszym kwartale 2022 roku.