Piotr Machalica spoczął na cmentarzu w Częstochowie

Ceniony aktor filmowy i teatralny, mistrz piosenki aktorskiej Piotr Machalica spoczął w sobotę na cmentarzu im. św. Rocha w Częstochowie. Żegnała go rodzina, władze miasta i przyjaciele artyści.

Piotra Machalicę pożegnała rodzina, władze miasta i przyjaciele artyści /East News /East News

Na cmentarzu zagrali i zaśpiewali mu na pożegnanie polską wersję słynnej piosenki Franka Sinatry "I Did it My Way" - "Idź swoją drogą" oraz "Tears in Heaven" Erika Claptona.

Zdjęcie Na cmentarzu im. św. Rocha w Częstochowie zabrzmiało "Tears in Heaven" Erika Claptona / East News / East News

W piątek artystę pożegnano w Warszawie podczas mszy pogrzebowej, odprawionej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. W sobotę odprawiono w jego intencji mszę świętą w kościele w podczęstochowskiej Blachowni, a następnie złożono urnę z prochami w rodzinnym grobie w Częstochowie.



Piotr Machalica był dyrektorem artystycznym Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w latach 2006-2018. Wielokrotnie występował też przed częstochowską publicznością, m.in. w "Do dna" na podstawie jednoaktówek Ludmiły Pietraszewskiej w reż. André Hübner-Ochodlo, "Hamlecie" tego samego reżysera, w spektaklach "Kredyt" czy "Miłość i polityka", w których grał główne role.



W 2018 r. mówił redakcji miejskiego miesięcznika CGK: "Częstochowa stała mi się bliska podczas tych 12 lat, poznałem tu wielu ludzi, wielu artystów, muzyków, którzy z czasem stali się moimi przyjaciółmi".

Zdjęcie Artur Żmijewski na pogrzebie Piotra Machalicy / East News / East News



W sobotę wieczorem, o godz. 19.00 na swoim kanale w serwisie YouTube Teatr im. A. Mickiewicza opublikuje ostatnią premierę, w której uczestniczył jej były dyrektor artystyczny przed odejściem z tego stanowiska. Koncert będzie dostępny przez pełną dobę - czyli do niedzieli, 20 grudnia, do godz. 19.00.



Premiera spektaklu miała miejsce 29 kwietnia 2018 r. Złożyły się na niego ukochane piosenki, które miał w swoim repertuarze Piotr Machalica - autorstwa Agnieszki Osieckiej, Bułata Okudżawy, Jana Wołka, Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Stachury, Jonasza Kofty. Reżyserią i scenariuszem Piotr Machalica zajął się wspólnie z Robertem Dorosławskim. Obok nich na scenie pojawił się też Adam Machalica - bratanek Piotra. Śpiewającym akompaniowali znani częstochowscy instrumentaliści - gitarzyści Michał Walczak i Krzysztof Niedźwiecki, kontrabasista Andrzej Zielak oraz trębacz Paweł Surman.

Msza pożegnalna Piotra Machalicy 1 / 17 Piotr Machalica zmarł w poniedziałek, 14 grudnia, w wieku 65 lat. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach i produkcjach telewizyjnych, m.in. w "Krótkim filmie o miłości" i "Dekalogu IX" Krzysztofa Kieślowskiego, "Zabij mnie glino" i "Sztuce kochania" Jacka Bromskiego, "Bohaterze roku" Feliksa Falka, "Saunie" Filipa Bajona, "Dniu świra" i "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" Marka Koterskiego. Prócz tego szeroka publiczność kojarzy go z serialami "Złotopolscy", "Egzamin z życia" i "Prosto w serce". Źródło: PAP Autor: Radek Pietruszka udostępnij

Piotr Machalica jest znany m.in. z ról w filmach: "Dekalog IX" Krzysztofa Kieślowskiego, "Dzień świra" Marka Koterskiego i "Sztuka kochania" Jacka Bromskiego. Był związany m.in. z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Polonia i Och-Teatrem oraz Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Zmarł w poniedziałek nad ranem w Warszawie w wieku 65 lat.

Piotr Machalica: Istnieć i być potrzebnym 1 / 8 Piotr Machalica urodził się 13 lutego 1955 roku w Pszczynie. Pochodził z aktorskiej rodziny. Jego ojcem był znany dzięki roli w serialu "Złotopolscy" Henryk Machalica, aktorem jest również starszy brat - Aleksander Machalica. Na zdjęciu: Piotr Machalica - spektakl "COHEN - NOHAVICA" Źródło: Agencja FORUM Autor: Filip Błażejowski udostępnij