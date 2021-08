Piotr Adamczyk: Ta rola może niektórych zszokować

W swym nowym filmie "Small World" Patryk Vega przedstawia przerażającą opowieść o handlu ludźmi, biznesie pedofilskim i porwaniach dzieci.

Piotr Adamczyk zagrał inspektora policji Roberta Goca. "To była rola, która mnie gdzieś tam wewnętrznie zabolała" - przyznaje aktor w materiale, opowiadającym o kulisach realizacji filmu.

Piotr Adamczyk w filmie "Small World": Odważna decyzja

"Miałem takie sceny, które wymagały ode mnie i ogromnych emocji, i jakiegoś przekroczenia granic. Podczas jednej z nich (...) poczułem jakiś syk w głowie. Kiedy Patryk zapytał mnie, czy chcę dubla, po raz pierwszy [w karierze] powiedziałem, że już nie wytrzymam dubla. Że już wystarczy" - wyznał aktor.



Adamczyk jest świadomy, że rola w "Small World" może zszokować jego fanów.



"Cieszę się, że tę rolę zagrałem, chociaż gdybym się miał nad nią zastanawiać w momencie, kiedy Patryk mi ją zaproponował, to pewnie bym się zastanawiał długo.(...) Potem, kiedy przeczytałem scenariusz, zrozumiałem, że to jest trudne zadanie, że to jest odważna decyzja, która może zmienić postrzeganie mnie, która może niektórych ludzi zszokować. A z drugiej strony wierzę w to, że aktor jest od tego, by jak najwiarygodniej przedstawiać różnego typu historie. Także te z tego ciemnego świata" - tłumaczy Adamczyk.

Aktora chwali reżyser Patryk Vega.



"Używając języka filmowego, Piotr jest znakomitym przekaźnikiem emocji. Ma w sobie coś jasnego, pozytywnego i dzięki temu postaci, które kreuje, zawsze pozwalają nam zidentyfikować się z historią, którą oglądamy na ekranie" - wyjaśnia Vega.



"Small World": O czym jest fabuła filmu Vegi?

Osią scenariusza jest historia kilkuletniej dziewczynki porwanej z polskiej wsi, sprzedanej przez handlarzy dziećmi pedofilskiej siatce, a odnalezionej dopiero po 14 latach.



Film przedstawia te wydarzenia z trzech stron - z perspektywy porywacza, ofiary oraz jej rodziców.

W rolę matki porwanej dziewczynki wciela się Marietta Żukowska, policjanta angażującego się w poszukiwania dziecka zagrał Piotr Adamczyk.

W obsadzie zobaczymy także: Julię Wieniawę, Piotra Stramowskiego, Olafa Olszewskiego i Enrique Arce, aktora znanego z serialu "Dom z papieru" oraz wcześniejszego filmu Vegi "Kobiety mafii 2".

"Small World": Misyjny charakter filmu

Gdy pod koniec marca Patryk Vega zaprezentował zwiastun "Small World", podkreślał, że ten projekt był dla niego najbardziej wymagający emocjonalnie ze wszystkich jego dotychczasowych produkcji i że ze względu na niezwykłą wagę poruszanego w obrazie tematu liczy na międzynarodowy rozgłos.

"Artyści z różnych krajów zjednoczą się w proteście będącym krzykiem przeciwko handlowi dziećmi, który jest porażającym procederem. Mam nadzieję, że film zagości ze swoim przesłaniem na zagranicznych festiwalach. Dla mnie będzie miał on charakter misyjny i ewangelizacyjny. Mam poczucie, że chcę go zrobić jako człowiek, a nie producent czy biznesmen. Mogę powiedzieć, że ten obraz będzie dziesięć razy większym hardcorem niż 'Botoks'. Scenariusz jest bardzo mocny" - zapowiadał wtedy reżyser.



"Small World" trafi na kinowe ekrany 10 września.



"Handel ludźmi jest jedną z największych plag, które funkcjonują w dzisiejszym świecie. Broń i narkotyki wciąż przynoszą większe dochody, natomiast handel ludźmi, jeśli popatrzymy na krzywą, jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią przestępczości w dzisiejszym świecie I to jest paradoks, że w XXI wieku niewolnictwo rozwija się na tak wielką skalę" - puentuje Vega.