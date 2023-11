Seria o przygodach Kici Koci to bestseller wydawnictwa Media Rodzina. Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych przez dzieci książek Anity Głowińskiej produkuje polskie studio EGoFILM. Jak dotąd, obejrzane zostały one już przez ponad pół miliona widzów w setkach kin studyjnych oraz multipleksach w całej Polsce. Głównymi bohaterami tych historii są mała, bystra kotka oraz jej przyjaciele. Perypetie Kici Koci nie tylko bawią, ale także uczą maluchy wielu przydatnych czynności i zachowań.

"Jestem babcią i doceniam wszystko, co sprawia mojej wnuczce radość, co uczy i pomaga jej się rozwijać. Zresztą, kiedy powstawały wszystkie moje piosenki dla dzieci, to była moja filozofia: edukacja poprzez zabawę i muzykę. Przygody Kici Koci takie właśnie są. Dlatego i ja ją pokochałam! Moja wnuczka woła na mnie: Baba Maja Kicia Kocia. I to jest sztos! Sympatyczna biała koteczka uczy się świata i pokazuje go maluchom w prosty, uroczy sposób" - podkreśla Majka Jeżowska, która skomponowała, napisała i nagrała piosenkę "Kicia Kocia i Biała Zabawa" promującą "Kicię Kocię pod choinkę" .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majka Jeżowska śpiewa piosenkę "Kicia Kocia i Biała Zabawa"

Nowa, zimowa seria przygód Kici Kici do kin wejdzie już 8 grudnia. Będzie to kolejna okazja, by zobaczyć uwielbianą przez dzieci bohaterkę na wielkim ekranie. A w jej życiu ciągle coś się dzieje! Kiedy nie lepi bałwana i nie rzuca się śnieżkami z Packiem, Adelką i Juliankiem, rusza z tatą w podróż i przekonuje się, że kolej to świetna sprawa! Innego dnia w poszukiwaniu lektur do poduszki zajrzy do biblioteki, gdzie dowie się, jak powstają książki. Także w domu czeka na nią sporo nowości. Wraz z babcią przyrządzi smaczną zupę i upiecze ciasteczka, żeby chwilę później ganiać z odkurzaczem po całym pokoju. Z nadmiaru wrażeń trochę się rozchoruje i nie będzie mogła zasnąć, ale dzięki pomocy czujnej mamy szybko stanie na nogi. To wszystko będzie można zobaczyć w "Kici Koci pod choinkę".



Majka Jeżowska promuje film "Kicia Kocia pod choinkę"

Majka Jeżowska: Z pomocą przyszła wnuczka artystki

"Jestem autorką muzyki do wszystkich swoich przebojów, ale za warstwę literacką odpowiadali zawsze mistrzowie: Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan czy Jacek Skubikowski. Napisanie słów jest dla mnie sporym wyzwaniem. Ale że kiedyś udało mi się już popełnić teksty zimowych piosenek, pomyślałam, że dam radę. Choć prawda jest taka, że od wielu lat nie nagrałam żadnej piosenki dla dzieci. Gram teraz koncerty dla 'bardzo dużych dzieci' w mocno rockowym wydaniu. Moje ostatnie piosenki: 'Nie wciągaj mnie', 'Skazana' czy 'A ty dziewczyno' to potwierdzają" - podkreśla Majka Jeżowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kicia Kocia pod choinkę" [trailer]

"Najpierw zobaczyłam niepublikowane dotąd animowane filmiki o przygodach Kici Koci. Przestudiowałam dokładnie słowa, które wypowiada ich bohaterka, zanotowałam tzw. obrazki do piosenki na kartkach papieru. Usiadłam do fortepianu i... chciałam zrezygnować. 'Już nie potrafię pisać dla dzieci' - pomyślałam. I wtedy z pomocą przyszła moja wnusia. Bez niej nie dałabym rady. Ona była moją inspiracją. Wymówiła w tak słodki sposób "Kicia Kocia", że nagrałam ją szybko na dyktafon w telefonie. To stało się początkiem piosenki, a potem już poszło z górki" - dodaje wokalistka.

"Kicia Kocia pod choinkę" do kin w całej Polsce trafi 8 grudnia. Przedpremierowe pokazy już od 1 grudnia.