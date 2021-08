Piosenka Adama Levine'a promuje "Psi Patrol: Film"

Adam Levine przyznał w rozmowie z "Entertainment Weekly", że nagrał piosenkę do filmu "Psi Patrol: Film", ponieważ chciał zostać bohaterem dzieciaków - swoich i nie tylko.

Wideo PAW Patrol: The Movie (2021) - "Adam Levine – Good Mood – Lyric Video" - Paramount Pictures

Film w reżyserii Cala Brunkera trafi do polskich kin 3 września.



"Psi Patrol: Film" to pierwszy film fabularny o drużynie Psiego Patrolu. Przeciwnik drużyny - Humdinger, zostaje burmistrzem pobliskiego Miasta Przygód i zaczyna "swoje porządki". Urzędnik wprowadza surowy zakaz - zakaz wprowadzania psów. Nie wie jednak, że najlepszy na świecie zespół ratowników ma plan, aby powstrzymać jego pomysły - wywrócenia Miasta Przygód do góry nogami. Drużyna zyskuje również nową sojuszniczkę, bystrą jamniczkę - Liberty. Uzbrojony w nowe, ekscytujące gadżety i sprzęt, Psi Patrol walczy o ocalenie mieszkańców Miasta Przygód!

Serial "Psi Patrol" zadebiutował w 2013 roku w stacji Nickelodeon, stając się hitem na całym świecie. Obecnie emitowany jest w 160 krajach. Wśród jego fanów są: kanadyjski premier Justin Trudeau, Justin Timberlake, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Dax Shepard i Kim Kardashian - oraz ich potomstwo.