Sekrety zza kulis animowanego "Pinokia" Guillermo del Toro i Cate Blanchett zdradzili w nagraniu, z którego widzowie mogą poznać tajniki pracy nad tym filmem.

"Kręciliśmy 'Zaułek koszmarów' i świetnie się przy tym bawiliśmy z Cate Blanchett. Powiedziała mi wtedy, że muszę znaleźć dla niej rolę w 'Pinokiu'. Odpowiedziałem, że jedyną rolą do obsadzenia, jaka mi została, jest małpa" - wspominał reżyser. W tym momencie do opowieści wtrąciła się Blanchett. "Powiedziałam, że zrobię wszystko, co trzeba. Aby zagrać w twoim filmie, wcielę się w rolę ołówka" - dopowiedziała ze śmiechem.

