Tobin Bell karierę zaczął robić dopiero po sześćdziesiątce dzięki serii filmów "Piła". Choć gra teraz głównie psycholi, prywatnie nie lubi horrorów i jest skromnym facetem. Przez ćwierć wieku był związany z jedną kobietą. Kocha grę na gitarze i piłkę nożną.

W "Pile X" scenarzyści Peter Goldfinger i Josh Stolberg postanowili cofnąć się w czasie, aż do momentu między "Pilą" a "Piłą II", aby śledzić Tobina Bella jako zabójcę "Jigsawa" Johna Kramera, który podróżuje do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu.

Co wiemy o Tobinie Bellu, aktorze, którego postać staje teraz w centrum historii?

Tobin Bell: Ikona kina grozy

Tobin Bell ma 81 lat. Urodził się w Nowym Jorku i jest wszechstronnie wykształcony. W college’u stawiał na sztukę i dziennikarstwo, bo marzył o byciu pisarzem. Bell posiada też tytuł magistra nauk o środowisku (Montclair State University). Ostatecznie jednak poszedł w ślady swojej matki aktorki i dołączył do Actors Studio, gdzie studiował u Lee Strasberga, a potem do konserwatorium aktorskiego Stanford Meisner ’s Neighborhood Playhouse.

Tobin Bell w filmie "Piła X"

Karierę zaczął w teatrach Nowego Jorku już pod koniec lat 70. W telewizji grał mniejsze role do momentu, kiedy wcielił się w psychopatycznego "Jigsawa" Johna Kramera. Pierwsza "Piła" w 2004 roku otworzyła Bellowi drogę do kariery. Miał wtedy 62 lata i nagle z aktora drugiego planu stał się rozpoznawalny, a media okrzyknęły go ikoną kina grozy. Czy ta szufladka go denerwuje? Tobin w wywiadach śmieje się przekornie: "Myślisz, że Mick Jagger martwi się tym, że jest zbyt rozpoznawalny jako facet, który tańczy?".

Informacje o życiu prywatnym aktora są niezwykle skąpe. Wiadomo tyle, że aktor ma dwóch synów. Kilka lat temu rozwiódł się po 25 latach z Elizabeth Warren, jednak do tej pory nie skomentował tej decyzji. Prawdopodobnie jest singlem.

"Piła X": O czym opowie film?

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej przerażająca część serii "Piła" ujawnia nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: "Piła" i "Piła II". Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek, jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

Do tej pory seria przekroczyła magiczna granicę miliarda dolarów dochodu z biletów w kinach na świecie. W Polsce filmy obejrzało ponad 1,3 milionów widzów.