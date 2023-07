Kiedy w 2004 roku do kin wchodził film "Piła" , mało kto spodziewał się, że oto tworzy się historia kina. Niskobudżetowy horror o szaleńcu, który swoim ofiarom fundował krwawe zadania nieomal niemożliwe do wykonania bez utraty życia, okazał się wielkim sukcesem kasowym i dał początek popularnej serii. Pomiędzy latami 2005-2010, zawsze w okresie Halloween, do kin wchodziły kolejne jej części.



W 2010 roku "Piła" miała definitywnie zakończyć swój podbój kin siódmą odsłoną serii. Nie minęło jednak nawet dziesięć lat, gdy do kin trafił film "Piła: Dziedzictwo". Nakręcona w 2017 roku produkcja nie odniosła tak dużego sukcesu, jak mogliby spodziewać się twórcy, dlatego na jakiś czas seria znów trafiła na półkę, by znaleźć nowe podejście.



W efekcie niespodziewanie pojawiła się zapowiedź spin-offu "Piły" zatytułowanego "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" . Z zupełnie nową obsadą (m.in. Chris Rock i Samuel L. Jackson) musiała jednak poczekać na premierę z powodu opóźnienia związanego z pandemią COVID-19.



"Piła X": O czym opowie dziesiąta część kultowego cyklu?

W zeszłym roku okazało się, że twórcy postanowili kontynuować również samą "Piłę". Właśnie pojawił się zwiastun obrazu "Piła X". Akcja dziesiątej części cyklu rozgrywać się będzie między wydarzeniami znanymi z filmów "Piła" i "Piła 2"



John Kramer (w tej roli ponownie Tobin Bell ), wyjeżdża do Meksyku. Ma się tam poddać eksperymentalnej i bardzo ryzykownej procedurze medycznej. Ma nadzieję na cudowne uleczenie z choroby nowotworowej.



Na miejscu odkrywa, że cała operacja to jedno wielkie oszustwo. Jednak tym razem trafiła kosa na kamień. Kramer szybko odwróci sytuację i przygotuje im krwawą szkołę życia...