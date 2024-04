Pierwszy taki polski film. Czekaliśmy na niego... 80 lat!

"Czerwone maki"

"Czerwone maki" to pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Po raz kolejny Krzysztof Łukaszewicz ("Orlęta: Grodno ’39", "Karbala", "Generał Nil") nawiązuje do najważniejszych i najbardziej dramatycznych kart naszej historii. W filmie fikcja przeplata się z faktami, tworząc magnetyczną i angażującą widzów opowieść. Wyścig z czasem, pełen napięcia proces planowania natarcia i ogromny ciężar nieodwracalnych decyzji podejmowanych przez dowódców II Korpusu czynią z "Czerwonych maków" kino pozostawiające niezapomniane emocje.

Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka - młodego chłopaka, który przeszedł przez piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino - ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

Poza Jędrkiem ( Nicolas Przygoda ) i Polą ( Magdalena Żak ) bohaterami filmu są także korespondent wojenny ( Leszek Lichota ), który staje się mentorem zbuntowanego nastolatka, oraz brat Jędrka Stanisław ( Szymon Piotr Warszawski ). Na ekranie zobaczymy także postaci historyczne - w rolę legendarnego generała Andersa wcielił się Michał Żurawski , a brytyjskiego generała Olivera Leese zagrał Mark Kitto. W filmie wystąpili także: Bartłomiej Topa , Łukasz Garlicki , Andrzej Mastalerz , Mateusz Banasiuk i Radosław Pazura .

"Kobieta z..."

Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Kobieta z..." znalazł się w Konkursie Głównym 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Twórcy "Śniegu już nigdy nie będzie" pokazują skomplikowane losy osoby transseksualnej na tle zmian polityczno-ustrojowych w Polsce.



Dla Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik , która wcieliła się w główną bohaterkę, to pierwsza główna rola w karierze. Oprócz niej w "Kobiecie z..." wystąpili także: Joanna Kulig, Mateusz Więcławek, Bogumiła Bajor, Jerzy Bończak, Anna Tomaszewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Wojciech Mecwaldowski, Marta Nieradkiewicz i Tomasz Schuchardt.

Opowieść o Anieli Wesoły. Prowadziła zwyczajne życie - dorastanie w małym miasteczku, praca, miłość, ślub, rodzina. Jednak nigdy nie mogła być w pełni sobą - Aniela urodziła się w męskim ciele. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu?

"Film dla kosmitów"

Czternastoletni Jeremi - główny bohater familijnego "Filmu dla kosmitów" Piotra Stasika - jest Youtuberem, a jego ojciec - pracownik agencji kosmicznej obiecuje pokazać mu w wakacje start prawdziwej rakiety. W ostatniej chwili plany ulegają zmianie. Zamiast tego Jeremi zostaje wysłany do swojego dziadka, który mieszka na wsi. Żeby odciągnąć chłopca od internetu, ojciec przygotowuje dla niego specjalne zadanie. Pewnego poranka Jeremi dostaje tajemniczą przesyłkę, w której znajduje się robot przekazujący mu zadania do wykonania - chłopiec musi przygotować filmowy list do kosmitów, który pomoże uratować świat. Początkowo niezadowolony Jeremi stopniowo zaczyna nawiązywać przyjaźnie z lokalnymi dziećmi, które pomogą mu zrealizować film.

"Pogromcy duchów. Imperium lodu"

Kultowa komedia "Pogromcy duchów" z 1984 roku opowiadała o trzech nowojorskich parapsychologach (Bill Murray, Dan Aykroyd i Harold Ramis), którzy postanawiają założyć firmę usługową zajmującą się zwalczaniem nadprzyrodzonych mocy. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Oscara, trzy do Złotych Globów oraz nagrodę Saturna dla najlepszego filmu fantasy. Pięć lat później premierę miał sequel komedii. Za reżyserię drugiej części odpowiedzialny ponownie był Ivan Reitman, a scenariusz napisali Dan Aykroyd oraz Harold Ramis.



"Pogromcy duchów" wrócili na ekrany w 2020 roku. Produkcja o podtytule "Dziedzictwo" opowiadała historię rodziny, która w spadku po zmarłym dziadku otrzymuje rozpadający się dom. Na miejscu dokonują zaskakującego odkrycia. Ich najbliższym krewnym był słynny pogromca duchów, Egon Spengler. Odziedziczone po nim ranczo kryje wiele tajemnic, które pomogą w walce z odradzającym się światem upiorów. W głównych rolach w obrazie Jasona Reitmana, który przejął pałeczkę po ojcu, wystąpili Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace i Carrie Coon. W gościnnych epizodach zobaczyliśmy ponadto gwiazdy oryginału: Billa Murraya, Dana Aykroyda i Erniego Hudsona.

Wszyscy oni powracają w produkcji zatytułowanej "Pogromcy duchów. Imperium lodu" Gila Kenana . W nowym rozdziale powracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Nowi oraz kultowi Pogromcy Duchów łączą siły, aby uratować świat przed zamarznięciem.

"Omen: Początek"

"Omen: Początek" to prequel kultowego horroru " Omen ", który w 1976 roku podbił serca kinowej publiczności i zarobił w kinach ponad 60 milionów dolarów. Bohaterką nowej produkcji jest młoda Amerykanka, która przybywa do Rzymu, by rozpocząć służbę kościołowi. Tam napotyka na siły ciemności, które każą jej zrewidować swoją wiarę. Natrafia też na przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin zła wcielonego. W roli głównej wystąpiła Nell Tiger Free , której sławę przyniosła podobna kreacja w serialu "Servant". W obsadzie znaleźli się również: Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson oraz Bill Nighy. Za kamerą stanęła Arkasha Stevenson .

"Czerwone niebo"

Nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie "Czerwone niebo" w reżyserii mistrza melodramatów Christiana Petzolda jest słodko-gorzką historią o miłości z proekologicznym przesłaniem. Niemiecki reżyser kolejny raz, z dużym wyczuciem, zagłębia się w ludzkie emocje, zastanawiając się nad problemem kryzysu twórczego i jego wpływu na emocjonalną dojrzałość.

Leon i Felix to dwaj przyjaciele, którzy postanowili spędzić lato w położonym w lesie domku wakacyjnym nad Bałtykiem. Ma to być czas relaksu, odpoczynku od miasta, ale też poszukiwania inspiracji do pracy. Pierwszy z nich pisze właśnie kolejną książkę, drugi próbuje skompletować fotograficzne portfolio. Kiedy mężczyźni docierają na miejsce, wygląda na to, że nie będą tam sami.

Okazuje się, że jeden z pokoi zajmuje młoda dziewczyna imieniem Nadja, którą z kolei odwiedza Devid. Optymizm oraz radość z życia, jakie wnosi ta dwójka, nie współgra z pozą udręczonego artysty reprezentowaną przez Leona. Mężczyzna przechodzi kryzys twórczy, a dodatkowy stres powoduje u niego zapowiedź odwiedzin wydawcy. Chcąc nie chcąc, czwórka młodych bohaterów jest na siebie skazana, a wzajemne relacje między nimi ulegają ciągłym zmianom. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, gdy w okolicy wybucha seria groźnych pożarów lasu.

"Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka"

"Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka" to kontynuacja zeszłorocznego hitu kinowego na podstawie książek Margit Auer. W 2021 roku film podbił niemiecki box-office z prawie dwoma milionami sprzedanych biletów. Również w Polsce tytuł okazał się sukcesem, zbierając 140-tysięczną widownię.

Szkoła magicznych zwierząt ma już 250 lat. Z tej okazji uczniowie w pocie czoła szykują jubileuszowy musical. Przygotowania zakłóca incydent, który może doprowadzić do zamknięcia szkoły. Ida i przyjaciele wraz z mówiącymi ludzkim głosem zwierzętami stoją przed nie lada wyzwaniem! Klasa Idy wita nowe zwierzęta: niesfornego pingwina i pomocnego, ale nieśmiałego kameleona. Z okazji zbliżającej się rocznicy założenia szkoły uczniowie chcą przygotować spektakl opowiadający o jej początkach. Niestety, nie wszystko idzie po ich myśli. Dyrektor szkoły ma własny pomysł na przedstawienie, a wybór głównej aktorki budzi dużo emocji. Jakby tego było mało, ktoś co noc rozkopuje szkolne podwórko. Losy szkoły wiszą na włosku... Magiczne zwierzęta pomogą rozwiązać tę zagadkę!



"Taniec lwa"