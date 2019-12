Petycje o wycofanie z serwisu Netflix komediowego filmu "Pierwsze kuszenie Chrystusa", w którym przedstawiono Jezusa jako geja, podpisało już ponad 2 miliony osób.

Świąteczna parodia "Pierwsze kuszenie Chrystusa", zrealizowana przez brazylijską grupę Porta dos Fundos, opowiada historię 30. urodzin Jezusa, który przyprowadza na imprezę niespodziewanego gościa. Okazuje się nim... chłopak Chrystusa.

"Pierwsze kuszenie Chrystusa" zadebiutowało dotychczas tylko w brazylijskim Netflixie (premiera miała miejsce 3 grudnia). Nie wiadomo, czy streamingowa platforma ma w planach udostępnianie go na innych terytoriach.



Eduardo Bolsonaro, syn brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro, nazwał film "bzdurami" oraz dodał, że jego twórcy "nie reprezentują brazylijskiego społeczeństwa".



W wyreżyserowanym przez Rodriga Van Der Puta filmie główne role grają komicy Gregório Duvivier (Jezus) i Fábio Porchat (partner Jezusa - Orlando).



"Cenimy sobie artystyczną wolność i satyryczny humor" - twórcy napisali w specjalnym oświadczeniu. "Wierzymy, że swoboda wypowiedzi to podstawowa konstrukcja demokratycznego społeczeństwa" - dodali Duvivier i Porchat.

