Pierwsze dziewięć minut filmu „Bad Boys for Life” dostępne legalnie na Youtubie

We wtorek, 31 marca, na serwisy VOD w Stanach trafiła trzecia odsłona popularnej serii komedii policyjnych „Bad Boys”. Z tej okazji studio Sony opublikowało na serwisie Youtube pierwsze dziewięć minut filmu.

"Bad Boys for Life": Przyspieszona premiera VOD

"Bad Boys for Life", jak wiele innych hitowych produkcji z początku roku, trafił do dystrybucji online o wiele wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa, która krzyżuje plany dystrybutorów na całym świecie. Trend umieszczania w Internecie filmów, które jeszcze niedawno można było zobaczyć w kinach, nie ominął także Polski. Od 1 kwietnia na serwisie Netflix pojawił się film "365 dni" według powieści Blanki Lipińskiej.



W trzeciej części serii "Bad Boys" jeden z jego bohaterów, Mike Lowery (Will Smith), będzie musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością. Pomoże mu w tym jego partner Marcus Burnett (Martin Lawrence). Film niespodziewanie okazał się sukcesem kasowym, przynosząc w kinach na całym świecie dochód przekraczający 400 milionów dolarów. Pewne jest już, że powstanie czwarta część.



21 kwietnia film "Bad Boys for Life" trafi do sprzedaży na płytach Blu-Ray oraz 4K. Dołączone do nich zostaną dodatki. Wśród nich znajdą się rozszerzone wersje niektórych scen, alternatywne zakończenie filmu, materiały z planu w postaci m.in. wpadek i dubli, a także wspomnienia z 25-letniej historii cyklu. Reżyserzy filmu, duet Adil i Billal, przedstawią również ukryte w filmie niespodzianki, tzw. "easter eggi".

