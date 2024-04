Akcja filmu "Diuna" rozgrywa się na pustynnej planecie Arrakis, będącej jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie można pozyskać melanż — rzadką substancję, która wydłuża życie i umożliwia podróże międzygwiezdne oraz przewidywanie przyszłości. Kiedy władzę nad planetą przejmuje szlachetny ród Atrydów, rozpoczyna się konflikt z niegodziwym rodem Harkonnenów.

Film Denisa Villeneuve'a zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, zdobywając 10 nominacji do Oscara i triumfując w sześciu kategoriach, w tym za muzykę, scenografię, efekty specjalne, zdjęcia, dźwięk i montaż. Mimo wielu nagród, w kategorii "najlepszy film" "Diuna" przegrała z "CODĄ" Sian Heder.

W obsadzie filmu znaleźli się: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, David Dastmalchian, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem.

Gdzie obejrzeć "Diunę"? Poznaj wszystkie dostępne opcje

"Diunę" można oglądać online na platformie streamingowej HBO Max w ramach miesięcznego abonamentu.

Dla tych, którzy wolą opcję jednorazowego wyświetlenia, film jest dostępny do wypożyczenia za pośrednictwem serwisów Canal+ Online i Prime Video już od 9,99 zł. Apple TV oferuje "Diunę" zarówno do wypożyczenia, jak i do zakupu w jakości HD, zaczynając również od 9,99 zł. Użytkownicy Player mają możliwość wypożyczenia filmu za 18 zł, a Play Now proponuje swój serwis za miesięczny abonament w cenie 30 zł.

"Diuna: Część Druga" - odkryj, gdzie możesz ją obejrzeć online

"Diuna: Część Druga" kontynuuje opowieść o losach Paula Atreidesa i Chani, przynosząc na ekran powrót znanych postaci takich jak Lady Jessica w wykonaniu Rebecci Ferguson, Stilgara w roli Javiera Bardema oraz Gurneya Hallecka, którego gra Josh Brolin. Film wprowadza także nowe, fascynujące postacie, w tym Lady Margot Fenring granej przez Lea Seydoux, księżniczkę Irulanę Corrino w roli Florence Pugh oraz Feyda Rautha Harkonnena, którego wciela się Austin Butler.

Dla miłośników kina, którzy preferują komfort domowego seansu, "Diuna: Część Druga" jest już dostępna online. Film można obejrzeć na platformach streamingowych takich jak Amazon Prime Video, Play Now, Premiery Canal+, Megogo oraz Player, oferując szeroką gamę opcji zarówno do wypożyczenia, jak i zakupu.

