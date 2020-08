Pierwsza czarnoskóra kobieta wyreżyseruje film Marvela

„Kapitan Marvel” był jednym z najbardziej niespodziewanych hitów kinowych 2019 roku. Film w reżyserii duetu Anna Boden i Ryan Fleck przyniósł zysk przekraczający miliard dolarów. Tytułowa Kapitan Marvel grana przez Brie Larson pojawiła się później w filmie „Avengers: Koniec gry”, a w 2022 roku do kin powinien trafić sequel „Kapitan Marvel”, który wyreżyseruje Nia DaCosta.

Nia DaCosta będzie pierwszą czarnoskórą kobietą, która wyreżyseruje film Marvela /Rodin Eckenroth/FilmMagic /Getty Images

Na ubiegłorocznym Comic-Conie poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących filmu "Kapitan Marvel". Przede wszystkim film będzie bezpośrednim wprowadzeniem do kolejnego solowego filmu Doktora Strange’a (w tej roli Benedict Cumberbatch) - filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". W filmie pojawi się też niejaka Photon, czyli dorosła wersja jednej z postaci filmu "Kapitan Marvel" - Moniki Rambeau.



Scenariusz filmu "Kapitan Marvel" napisała Megan McDonnell. Scenarzystka, która pracowała też przy innej produkcji studiów Marvel i Disney - serialu "WandaVision". Jego premiera została zaplanowana jeszcze na ten rok, o ile planów tych nie pokrzyżuje pandemia COVID-19. To jeden z wielu seriali Marvela/Disneya, nad którymi trwają obecnie prace. W przygotowaniu jest też m.in. "Falcon and the Winter Soldier" oraz serial, którego bohaterem będzie Loki (w tej roli Tom Hiddleston).



Studio Marvela to obecnie jedno z najbardziej zapracowanych studiów filmowych, korzystające z koniunktury na komiksowe widowiska. Podkreślał to szef studia, Kevin Feige podczas zeszłorocznego Comic-Conu. "Nie wspomnieliśmy nawet, że kręcimy drugą część 'Czarnej Pantery' i że coraz bliższa jest trzecia część 'Strażników Galaktyki'. Nie mieliśmy czasu pogadać o 'Kapitan Marvel 2' ani o 'Fantastycznej Czwórce'. Nie mówiąc o tym, że zabrakło czasu na porozmawianie o mutantach" - mówił. Warto jednak pamiętać, że było to przed wybuchem pandemii, która wstrzymała większość trwających zdjęć.



Nia DaCosta, która wyreżyseruje film "Kapitan Marvel 2", zwróciła na siebie uwagę niezależnym dramatem "Little Woods". Potem przyszła propozycja nakręcenia kolejnej części kultowego horroru "Candyman", której premiera została opóźniona z powodu pandemii. Aktualna data premiery filmu "Candyman" została zaplanowana na 16 października tego roku.



Wideo Candyman - Official Trailer [HD]

Da Costa to pierwsza czarnoskóra kobieta, która wyreżyseruje film Marvela. I czwarta kobieta w ogóle, jaka dostała taką możliwość. Przed nią były jeszcze Anna Boden ("Kapitan Marvel"), Cate Shortland ("Czarna Wdowa) oraz Chloe Zhao ("Eternals"). Zarówno "Czarna Wdowa" jak i "Eternals" czekają na premierę