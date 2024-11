"Piernikowe serce": Nowa produkcja TVP. Takich filmów się w Polsce nie robi

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

10 grudnia w Toruniu rozpoczną się zdjęcia do filmu "Piernikowe serce" w reżyserii Piotra Wereśniaka. To komedia familijna inspirowana książką "Marcepanowa miłość" Agnieszki Lis. W filmie wystąpią m.in. Olga Bołądź, Stefan Pawłowski, Małgorzata Socha, Mikołaj Roznerski, Piotr Głowacki, Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Żak i Dorota Zięciowska. Koproducentem i dystrybutorem "Piernikowego serca" będzie Telewizja Polska, która właśnie podpisała list intencyjny w tej sprawie. Film ma trafić do kin na przełomie listopada i grudnia 2025 roku.

