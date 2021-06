​Pierce Brosnan: To on powinien zagrać Bonda

Podczas gdy widzowie wciąż czekają na nowy film o przygodach Jamesa Bonda, nie milkną spekulacje na temat następcy żegnającego się z tą ikoniczną rolą Daniela Craiga. Do dyskusji dołączył właśnie Pierce Brosnan, który czterokrotnie wcielił się w słynnego brytyjskiego szpiega. Aktor wyznał, kto jest według niego najlepszym kandydatem do tej roli. "Na myśl od razu przychodzi mi Idris Elba. Ma doskonałą prezencję i myślę, że przywróciłby tej postaci dawny styl" - zdradził.

Pierce Brosnan czterokrotnie wcielał się w Jamesa Bonda / Keith Hamshere/Sygma /Getty Images

Reklama

Już za kilka miesięcy w kinach zadebiutuje wyczekiwana przez widzów najnowsza część bondowskiej sagi. W filmie "Nie czas umierać" w Jamesa Bonda po raz ostatni wcielił się Daniel Craig, który przez znaczną część odbiorców uważany jest za jednego z najlepszych odtwórców tej kultowej roli. Przesuwana wielokrotnie z uwagi na pandemię koronawirusa premiera obrazu na ten moment zaplanowana jest na 8 października. Fani tymczasem wciąż spekulują na temat tego, kto zostanie następcą Craiga. Wśród najczęściej wymienianych kandydatów są Idris Elba i Tom Hardy.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer 2] materiały prasowe

Reklama

Okazuje się, że obaj panowie zyskali aprobatę samego Pierce;a Brosnana, który Jamesa Bonda zagrał w czterech bondowskich produkcjach: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" oraz "Śmierć nadejdzie jutro". Brosnan, który promuje aktualnie swój najnowszy film, horror "False Positive" w reżyserii Johna Lee, podczas rozmowy z magazynem "People" został zapytany o to, kogo widziałby w roli 007.



Wideo "Goldeneye" [trailer]

"Na myśl od razu przychodzi mi Idris Elba. Ma doskonałą prezencję i myślę, że przywróciłby tej postaci dawny styl. Byłby z pewnością wspaniały" - ujawnił. Sam zainteresowany jeszcze kilka miesięcy temu utrzymywał, iż jego udział w kolejnej produkcji o Jamesie Bondzie to tylko plotka.

Brosnanowi podoba się też kandydatura Hardy'ego. "Tom jest świetnym aktorem, potrafi też grać zespołowo. Obaj idealnie nadawaliby się do tej roli, jestem o tym przekonany" - podkreślił gwiazdor serii "Mamma Mia!". Aktor dodał też, że kreacja, którą w ostatnich latach stworzył Craig, była przełomowa dla całej serii. "Myślę, że Daniel pozostawił niezatarty ślad, jego interpretacja jest wyjątkowa. Dzięki temu jego następca może sportretować Bonda na wiele różnych sposobów" - przyznał.

Pierce Brosnan: Bond to za mało 1 / 11 Kiedy słyszymy Pierce Brosnan, myślimy - James Bond. Ale urodzony w Irlandii aktor, który obchodzi właśnie 65. urodziny, ma na swym koncie wiele innych ról. Urodził się w Navan w Irlandii. Po ucieczce z domu w wieku kilkunastu lat, Brosnan występował w cyrku jako połykacz ognia. Następnie grał w teatrze, by w końcu zadebiutować na ekranie w doskonale przyjętym brytyjskim filmie gangsterskim "Długi Wielki Piątek" (1981). Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Na koniec Brosnan wyznał, że nieustanne pytanie go o kolejnego odtwórcę Bonda nieco go już męczy. "Muszę przyznać, że ciągłe dopytywanie o to, kto powinien go zagrać staje się powoli nużące. Ale staram się to przezwyciężyć i celebrować nowe wcielenia Bonda - zarówno jako widz, jak i człowiek, który sam odbył tę niezwykłą podróż" - skwitował irlandzki gwiazdor.