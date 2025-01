"Piep*zyć Mickiewicza 2". Poznajcie nowych bohaterów wyczekiwanego filmu

Co słychać u ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza? Widzowie w całej Polsce przekonają się już 24 stycznia, ponieważ "Piep*zyć Mickiewicza" powraca do kin z kontynuacją.

Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek — nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

"Piep*zyć Mickiewicza 2". Karol Rot i "duże wyzwanie" w jego pierwszej roli

W sierpniu 2024 roku dziennikarze Interii byli na planie filmu. O swojej roli opowiedział im między innymi wcielający się w Korka Karol Rot, dla którego jest to debiut w filmie pełnometrażowym. "Jest to postać w spektrum autyzmu. [...] Jest ogromnym fanem pociągów. Korek bardzo, bardzo ceni sobie lokomotywy. Jest też bardzo inteligentny, jest geniuszem matematycznym" - tak młody aktor mówił o swojej postaci.

Rot zdaje sobie sprawę, że debiutuje w niełatwej roli. "Jest to dla mnie dość duże wyzwanie. [...] Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie dobrze i chciałbym, żeby ta rola została jakoś zapamiętana" - wyznał.

Na szczęście mógł liczyć na wsparcie reżyserki i kolegów z planu. Większość z nich poznał już w czasie castingu. "Pierwszy dzień [zdjęć] był stresujący, ale w tym momencie jesteśmy wszyscy zżyci i dobrze nam się współpracuje" - zdradził.

Zdjęcie Bohaterowie filmu "Piep*zyć Mickiewicza 2" / Sławomir Mrozek - ARTRAMA / materiały prasowe

"Piep*zyć Mickiewicza 2". Maksymilian Dobrowolski jako "archetyp szkolnego bad boya"

Do obsady "Piep*zyć Mickiewicza 2" dołączył także Maksymilian Dobrowolski. Wcielił się w swojego imiennika, szkolnego gwiazdora koszykówki, który na skutek nieporozumienia postanawia uprzykrzyć życie Korkowi. "Maks jest pogubionym chłopakiem, jest opresyjny wobec Korka. [...] W wyniku tej sytuacji przez cały film próbuje się mścić" - mówił młody aktor. "Maks jest archetypem popularnego, szkolnego bad boya".

Dobrowolski dodał, że bardzo dobrze odnalazł się na planie wśród ekipy zgranej podczas realizacji poprzedniego filmu. "Dzielimy ten stres, stawiamy pierwsze kroki na planie, więc możemy się powspierać. [...] Jednocześnie atmosfera, dzięki reżyserce Sarze, jest bardzo otwarta. Bierze z naszych intuicji, z naszych improwizacji. To jest bardzo cenne, pozwala dobrze się poczuć i robić wspólnie coś fajnego" - wyznał. Dodał, że dobrze wspomina realizację sceny bójki swojej postaci z granym przez Hugona Tarresa Dantem.

"Piep*zyć Mickiewicza 2". Sara Bustamante-Drozdek chwali młodych aktorów

Z kolei Sara Bustamante-Drozdek, reżyserka "Piep*zyć Mickiewicza 2", zdradziła, czego widzowie mogą się spodziewać po filmie. "Dużo fajnej energii płynącej z ekranu, spotkań ze wspaniałymi, bardzo zdolnymi młodymi ludźmi i aktorami, którzy bardzo ich tutaj wspierają [...], dobrej zabawy i momentów wzruszenia" - zapowiadała.

Reżyserka nie mogła także nachwalić się młodych wykonawców, którzy często debiutowali przed kamerą w pierwszym lub drugim "Mickiewiczu". "Bardzo ważne było dla nas stworzenie obsady, w której młode osoby w wieku bliskim do naszych bohaterów będą mogły odgrywać ich role" - stwierdziła, zaznaczając, że wyłonienie właściwych osób podczas castingu było niezwykle trudne. "Mam poczucie, że to były dobre wybory. Jestem szczęśliwa, że mogliśmy się spotkać na planie, i bardzo dumna z tych młodych ludzi. Widzę też [...] jak wspaniale rozwinęli się przez ten rok. To dla mnie olbrzymi zaszczyt móc z nimi wszystkimi pracować" - wyznała.

"Piep*zyć Mickiewicza 2" zadebiutuje w polskich kinach już w piątek 24 stycznia 2025 roku.