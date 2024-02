Piękne, wyraziste i niepokorne. Dały popis w kontrowersyjnym polskim filmie

"Biała odwaga": Siła kobiet

Akcja filmu "Biała odwaga" dzieje się w malowniczych polskich Tatrach tuż przed i w trakcie II wojny światowej. Film jest historią miłości i sporu miedzy braćmi Zawratami: starszym Maćkiem ( Julian Świeżewski ) oraz młodszym Jędrkiem ( Filip Pławiak ). Jędrek kocha Bronkę, ale decyzją starszyzny zostaje ona wydana za Maćka. Zraniony i dumny Jędrek ucieka do Krakowa, gdzie trafia do świata tamtejszej bohemy. Piękna malarka, Helena, zafascynowana przystojnym i niepokornym Góralem, wdaje się z nim w romans. Z czasem zaczyna darzyć go uczuciem, choć wie, że jego serce zostało w górach.



Reklama

Bronka i Helena ryzykują wiele, aby zachować godność w nieludzkich czasach, kiedy każdy przejaw nieposłuszeństwa może skończyć się tragicznie. Choć pochodzą z dwóch zupełnie różnych światów, mają podobne charaktery, które nie wpasowują się w ramy patriarchalnego i konserwatywnego południa Polski, a w szczególności Podhala.

Bronka traktowana jest przez rodzinę przedmiotowo, jak zasób, którym można handlować, nie zważając na jej zdanie i uczucia. Wbrew swojej woli zostaje wydana za mąż, lecz z biegiem lat jej charakter staje się jeszcze bardziej niezłomny.

Helena również pozbawiona zostaje prawa do samostanowienia, jednak z zupełnie innych przyczyn. Jako Żydówka podczas niemieckiej okupacji musi żyć w ukryciu, ale nawet w bezpośrednich konfrontacjach z hitlerowcami, zachowuje godność.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Biała odwaga": Z dwiema kostkami cukru [fragment] materiały prasowe

"Biała odwaga": Wielkie role Sandry Drzymalskiej i Wiktorii Gorodeckiej

"Piękno Bronki wypływa z poszukiwania bliskości, czułości ale sama też potrafi się zatroszczyć o innych. Ona nie jest bierną postacią. Bronka to osoba delikatna, wrażliwa, czuła, ale również waleczna i odważna. Każda decyzja podjęta przez nią samą jest dla niej najlepszą z możliwych" - mówi o swojej postaci Sandra Drzymalska .



"Bronka ma w sobie wiele strachu, lecz swoją szczerością stara się go przezwyciężyć nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Jej siła wynika z pragnienia pozostania człowiekiem do końca, niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji się znajduje" - dodaje.



"Helena emanuje siłą, odwagą i niezależnością, a jednocześnie skrywa w sobie delikatność i głębokie uczucia. Jest to żydowska artystka, która odważyła się być autentyczna, nie zważając na konwenanse społeczne. Po wybuchu wojny, Helena z miłości do Andrzeja podjęła wyjątkową decyzję. Zamiast uciekać z kraju, postanowiła się ukryć. To był czas samotności, czas pełen niepewności i tęsknoty. Przez pięć lat obserwowała zmieniający się świat z ukrycia, a jej serce stawało się coraz bardziej osamotnione" - opisuje swoją bohaterkę Wiktoria Gorodecka .



"Grać postać, która pokonuje swoje własne ograniczenia, a jednocześnie doświadcza tragicznej utraty, było prawdziwym wyzwaniem. Miejmy nadzieję, że ta historia przyniesie refleksję na temat siły ludzkiego ducha w obliczu najtrudniejszych czasów, jakie człowiek może przeżyć" - podsumowuje aktorka.

"Biała odwaga": O filmie

Akcja "Białej odwagi" rozgrywa się pod koniec lat 30. XX wieku na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha gotów jest poświęcić wszystko. Jego wybranką jest piękna Bronka. Jednak na skutek rodzinnej decyzji ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi.

Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję.

Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.