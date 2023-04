Czego życzymy tej utalentowanej aktorce? Podtrzymania dobrej passy. Oby 2024 rok był dla Gardner jeszcze lepszy niż obecny. Kibicujemy też jej planom matrymonialnym: w przyszłym roku aż dwukrotnie wyjdzie za mąż. Niemożliwe? A jednak!



Zacznijmy od tego, że "Piękna katastrofa" , to ekranizacja bestsellera autorstwa Jamie McGuire, wyprodukowana przez twórców serii "After". Virginia Gardner wciela się w niej w Abby Abernathy. Film trafi do polskich kin 28 kwietnia. Już dziś możemy potwierdzić, że na tym nie skończy się przygoda aktorki z tą rolą.

W przyszłym roku fanów Gardner czeka bowiem niespodzianka - na dużym ekranie pojawi się kontynuacja miłosnych perypetii Abby i Travisa Maddoksa (w tej roli Dylan Sprouse ), zatytułowana - "Beautiful Wedding".

- Byłam podekscytowana, gdy dowiedziałam się, że realizując "Beautiful Disaster", będziemy równocześnie nagrywać kontynuację, czyli "Beautiful Wedding". Do kin produkcja ta trafi w przyszłym roku i mam nadzieję, że również spodoba się widzom - skomentowała aktorka na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Virginia Gardner: Dwa śluby

Tymczasem w sieci hulają już pierwsze zdjęcia z planu "Beautiful Wedding", w reżyserii Rogera Kumble'a . Na jednym z ujęć, zamieszczonym na profilu Virginii Gardner na Instagramie, widać wyraźnie głównych bohaterów trzymających na rękach Abby. Dziewczyna ubrana jest w... białą suknię. W komentarzu pod zdjęciem można przeczytać: "Trabby 4ever".



- Nie przeczę, że w drugiej części widzowie zobaczą prawie wszystkich bohaterów znanych z "Beutiful Disaster" i że planowany jest ślub Abby i Travisa (...) Dodam jeszcze, że będę miała na sobie piękną białą suknię. Po raz pierwszy w życiu, ale zaręczam, że nie po raz ostatni. Również w moim życiu prywatnym zajdą bardzo poważne zmiany - dodała w jednym z ostatnich wpisów w sieci. Co miała na myśli gwiazda "Pięknej katastrofy"?

Virginia Gardner: Kim jest narzeczony aktorki?

Od kilku miesięcy - po hucznych zaręczynach - fani Virginii Gardner wiedzą, że w 2024 roku ich ulubienica zmieni stan cywilny. Dzięki temu Gardner będzie miała okazję po raz drugi założyć suknię ślubną. Nie tylko na planie filmu, ale i w życiu prywatnym. Kim jest jej wybranek?

- Od lat spotykam się z Jedem Elliottem. Kocham go nad życie i chciałabym zostać jego żoną. Jest ode mnie starszy o cztery lata, ale to dla mnie ogromna zaleta. Zawsze chciałam być z mężczyzną, który jest ode mnie straszy. To basista kapeli "The Struts". Jest muzykiem, a nie aktorem, co dobrze nam wróży. Nie chciałabym wiązać się z aktorem - ujawniła w podpisie pod jednym ze wspólnych zdjęć zamieszczonym w jej mediach społecznościowych.

Na kiedy zaplanowano ceremonię? Internauci podejrzewają, że odbędzie się w czerwcu albo lipcu, choć wciąż nie znają terminu. Co na to aktorka?

- Nie podam dokładnej daty ślubu, ale zdjęcia z uroczystości na pewno pojawią się na moim profilu. Zatem, bądźcie czujni - dodała Gardner w sieci.

O czym jest "Piękna katastrofa"?

Film powstał na podstawie książki Jamie McGuire o tym samym tytule (Wydawnictwo Albatros) i opowiada o Travisie Maddoksie, który jest dokładnie tym, z kim świeżo upieczona studentka Abby Abernathy (Gardner) nie powinna mieć nic do czynienia. Noce spędza, walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu.

Jednak Abby jest odporna na jego zaloty. Zaintrygowany jej nieprzystępnością, Travis proponuje Abby zakład: jeśli przegra kolejną walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, Abby będzie musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Travis nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć.