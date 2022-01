"Miałam przy łóżku czarno-białe zdjęcie Liv Tyler i całowałem je każdej nocy przed pójściem spać" - Jamie Dornan zwierzył się podczas wideorozmowy z brytyjskim "Vogue’em".

Po latach, kiedy był w Nowym Jorku, spotkał swój niegdysiejszy obiekt westchnień. Towarzyszyła mu wtedy przyjaciółka-aktorka, która sprowokowała go do tego, by podzielił z Liv tą ciekawostką. "Bardzo uroczo zareagowała. Ale i tak czułem się zawstydzony" - wspomina Dornan.

Zdjęcie Liv Tyler / mikel roberts/Sygma via Getty Images / Getty Images

Jamie Dornan: Nowy film

Od ponad dziesięciu lat serce Dornana należy do angielskiej aktorki i piosenkarki Amelii Warner. Pobrali się w 2013 i mają trzy córki. Gdyby Jamie był singlem, mógłby smalić cholewki do Liv Tyler, gdyż ta w ubiegłym roku rozstała się ze swoim narzeczonym i ojcem jej dwojga dzieci.

Za miesiąc Jamiego będziemy mogli zobaczyć na ekranach polskich kin w komediodramacie "Belfast" w reżyserii Kennetha Branagha. Dla aktora to szczególny film, bo jego akcja rozgrywa się w rodzinnym mieście Dornana. To opowieść o dzieciństwie w bardzo niespokojnej Irlandii Północnej końca lat 60.