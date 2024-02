"Kobiety mafii 2": Kontynuacja głośnego filmu Patryka Vegi

"Kobiety mafii 2" to kontynuacja filmu akcji w reżyserii Patryka Vegi. Film zadebiutował w polskich kinach 22 lutego 2019 roku. O czym opowiada? Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskich narkotyków. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika - Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną córką - Stellą (Aleksandra Grabowska).

W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się "mafijną celebrytką". W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze). Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan - czytamy w oficjalnym opisie.



Film "Kobiety mafii 2" przez pierwszy weekend wyświetlania w kinach zgromadził 373 982 widzów i... nie zebrał pochlebnych recenzji. Krytyk filmowy Artur Cichmiński w tekście dla Interii napisał: "Vega pisze sceny, a potem je wkleja, gdzie mu pasuje, albo gdzie popadnie. W efekcie ponad dwie godziny to stanowczo za dużo na coś, co wygląda na jeden wielki gag, parodię parodii, komedię na siłę, thriller sensacyjny przez przypadek. Plus szczypta telenoweli. I jeszcze, żeby reżyser pierwszego "Pitbulla" posłużył się pastiszem, dokonał autoparodii, zagrał z widzem, ale jednocześnie dał solidną, elementarnie skonstruowaną historię, byłby to całkiem wysmakowany kawał kina, łączącego ducha nawet Tarantino z ostrością "Sicario". No, ale nie jest. I długo nie będzie" - podsumował, oceniając tytuł 4/10.

"Kobiety mafii 2": Tylko dla dorosłych?

Zdjęcia do drugiej części "Kobiet mafii" były kręcone nie tylko w Polsce. Prace na planie odbywały się także w Niemczech, a nawet w Dubaju i Kolumbii. W obsadzie filmu pojawili się popularni hiszpańskojęzyczni aktorzy: latynoamerykańska mega gwiazda Angie Cepeda, znana Polakom z telenowel "Fiorella" i "Luz Maria" oraz hiszpański aktor Enrique Arce z wyróżnionego nagrodą Emmy hitu Netflixa "Dom z papieru".

Równolegle z obydwoma filmowymi częściami powstawał sześcioodcinkowy serial, który debiutował na platformie Showmax. "Kobiety mafii 2" były przeznaczone tylko dla widzów od lat 15, a serial - od 18. roku życia.

"Widzowie serialu 'Kobiety mafii' dostaną zupełnie inny początek opowieści, jak również poszerzoną część filmową na wszystkich etapach historii. Podobnie jak na potrzeby filmu, tu również wykonaliśmy drobiazgową dokumentację. Odbyłem dziesiątki godzin rozmów z kobietami mafii - żonami, córkami i kochankami gangsterów" - opowiadał o serialu Patryk Vega.

"Widzowie będą mogli zatem dowiedzieć się znacznie więcej o każdej z kobiecych postaci. Poszerzona została także historia mafii mokotowskiej. Jej gangsterzy opowiedzieli mi m. in. o realiach wojny z grupą żoliborską, co znalazło odzwierciedlenie w serialu" - dodał reżyser.

"Kobiety mafii 2": Kinowy debiut Aleksandry Grabowskiej

Film "Kobiety mafii 2" był kinowym debiutem dla Aleksandry Grabowskiej, córki Piotra Grabowskiego i Marty Konarskiej. 24-letnia wówczas aktorka zagrała jedną z głównych ról - wcieliła się w postać Stelli.

"Stella jest córką człowieka mafii - Mata, którego gra Piotr Adamczyk. Ma z nim trudną relację. Kiedy dowiaduje się o jego nowej partnerce, buntuje się i zaczyna życie na własną rękę. Myślę, że na początku próbuje uciec od światka przestępczego, ale ten i tak ją dopada" - powiedział Vega w rozmowie z PAP Life.

Bohaterka grana przez Grabowską zaczyna zajmować się kradzieżami samochodów z Niemiec. Później wchodzi w skomplikowany związek z młodym gangsterem.

Dla Aleksandry Grabowskiej rola w "Kobietach mafii 2" była debiutem na dużym ekranie. Wcześniej zagrała w serialu "Belfer", gościnnie pojawiła się też w "Drugiej szansie" i "Komisarzu Aleksie". Od tamtej pory aktorka robi zawrotną karierę. Ostatnio można ją było oglądać m.in. w serialu "Forst", "Bracia" oraz "Infamia".