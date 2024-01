"Pięć koszmarnych nocy" weszło do polskich kin 27 października 2023 roku.



Film, będący ekranizacją popularnej gry wideo, opowiadał o Mike'u (w tej roli Hutcherson), który właśnie stracił pracę. By zachować prawo do opieki nad swoją dziesięcioletnią siostrą, podejmuje on pracę ochroniarza w opuszczonej restauracji Freddy Fazbear's Pizzeria. W nocy odkrywa, że przebywające tam mechaniczne maskotki o wizerunku słodkich zwierzaków ożywają i popełniają makabryczne zbrodnie.

Josh Hutcherson ujawnił w rozmowie z magazynem Variety, że trwają już prace nad sequelem horroru. "Mieliśmy nadzieję, że widzowie odnajdą się w tym świecie. Nie sądzę jednak, by ktokolwiek spodziewał się aż takiego zaangażowania [widzów]. Nie mogę doczekać się powrotu na plan. Reżyserka Emma Tammi była fantastyczna, to była świetna zabawa. Jestem podekscytowany, co tym razem przygotują" - powiedział aktor.

Jennifer Lawrence gratuluje Joshowi Hutchersonowi

Hutcherson ujawnił również, że jego koleżanka z serii "Igrzyska śmierci" - Jennifer Lawrence - pogratulowała mu sukcesu "Pięciu koszmarnych nocy". W tym samym czasie w Netfliksie premierę miał jej film "Bez urazy". "Jen napisała do mnie, kiedy 'Pięć nocy...' weszło do kin. To było coś w stylu: 'Mój film jest numerem jeden na Netfliksie, twój jest pierwszy w kinowym box office. Tak trzymać" - ujawnił Hutcherson.

"Pszczelarz", kolejny film Hutchersona, w którym w roli głównej wystąpił Jason Statham, będzie miał swoją premierę 11 stycznia 2024 roku.