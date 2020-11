Piątek w kinie: Psy, koty i inne zwierzęta

Trzy filmy - thriller "Tylko zwierzęta nie błądzą", dramat "Psychobitch" oraz trzecia część familijnej serii "Psy i koty" - wchodzą na ekrany naszych kin w piątek, 6 listopada. I co ciekawe, będą w nich pokazywane... tylko jeden dzień.

Wszystko dlatego, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Polski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń. Jednym z nich jest ponowne zamknięcie kin i innych instytucji kultury. "Teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje kulturalne będą tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć mobilność społeczną" - powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Zmiany wejdą w życie od najbliższej soboty, czyli 7 listopada, i potrwają co najmniej do 29 listopada.

Zagadkowe zniknięcie kobiety podczas burzy śnieżnej sprawi, że pięcioro nieznajomych zostanie uwikłanych w tajemnicę, która wykracza daleko poza senne górskie miasteczko we Francji. Każdy bohaterów filmu "Tylko zwierzęta nie błądzą" Dominika Molla ma coś na sumieniu i nie chce dzielić się wszystkimi swoimi sekretami. Większość z nich to idealiści, którzy marzą o ucieczce od szarej rzeczywistości, odnalezieniu miłości czy spełnienia. Łączy ich poczucie frustracji oraz nietypowa sytuacja, w jakiej się znaleźli. Poświęcone poszczególnym bohaterom rozdziały filmu obrazują nie tylko różne punkty widzenia na temat samego zaginięcia Evelyn, ale stopniowo odkrywają też zależności między nimi. Kolejne elementy tej oryginalnej układanki zaczynają do siebie pasować.