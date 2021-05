Phil Lord i Chris Miller nakręcą film o pandemii COVID-19

Duet Phil Lord i Chris Miller ("21 Jump Street", "Spider-Man: Uniwersum") dołącza do grona twórców, którzy postanowili nakręcić film opowiadający o pandemii COVID-19. Przeniosą na ekran wydaną niedawno książkę "The Premonition: A Pandemic Story" ("Przepowiednia: Opowieść pandemiczna").

Phil Lord i Chris Miller /Amy Sussman /Getty Images

Autorem "The Premonition: A Pandemic Story" jest dziennikarz Michael Lewis. Oparta na faktach książka została wydana w ubiegłym tygodniu. Opowiada o amerykańskich bohaterach, którzy w pierwszych dniach pandemii COVID-19 ostrzegali, jak bardzo niebezpieczny jest nowy wirus i że nie należy go bagatelizować. Prawa do ekranizacji tej książki nabyło studio Universal.



Głównym bohaterami powieści Lewisa są biochemik, pracownik służby zdrowia oraz urzędnik państwowy pracujący w Białym Domu. To oni pierwsi stają oko w oko z ofiarami pandemii i odkrywają, że reakcja amerykańskiej władzy na pandemię jest nieadekwatna do skali problemu. Bohaterowie powieści ryzykują wszystko w nadziei na uratowanie innych. Książka już teraz porównywana jest do słynnych "Wszystkich ludzi prezydenta".

"The Premonition: A Pandemic Story" nie będzie pierwszą książką Lewisa, po jaką upomniało się kino. To on jest autorem powieści, które zostały zekranizowane w postaci nominowanych do Oscara filmów: "Moneyball", "Wielki Mike. The Blind Side" oraz "Big Short". Wszystkie one zostały oparte na motywach prawdziwych historii.

Dla Phila Lorda i Chrisa Millera będzie to drugi przygotowywany aktualnie projekt w oparciu o książkowy bestseller. Duet ma przenieść na duży ekran także nową powieść twórcy "Marsjanina", Andy'ego Weira, zatytułowaną "Projekt Hail Mary". Ta na półki księgarń też trafiła w ubiegłym tygodniu. Jej fabuła przypomina wcześniejszego "Marsjanina". Bohaterem jest tu znów samotny astronauta, który musi uratować Ziemię przed katastrofą.