"Pewnego razu... w Hollywood" nie zadebiutuje w Cannes?

Gdy 18 kwietnia ogłoszono filmy wchodzące w skład konkursu głównego Festiwalu Filmowego w Cannes, wielu spodziewało się znaleźć wśród nich "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Tak się jednak nie stało. Reżyser wciąż pracuje nad swoim filmem. Nie znaczy to jednak, że nie zobaczymy go w Cannes.

Quentin Tarantino /Michael Tran /Getty Images

"Tarantino nie jest gotowy" - powiedział podczas konferencji Thierry Frémaux, dyrektor artystyczny festiwalu.

Zaznaczył jednocześnie, że 18 kwietnia ogłoszono jedynie 90% filmów, które zostaną pokazane w Cannes. Oznacza to, że kilka tytułów poznamy dopiero w nadchodzących dniach.

Frémaux nie ukrywał, że ma nadzieję na dołączenie "Pewnego razu.. w Hollywood" do konkursu głównego.

"Tarantino stara się, by zdążyć do maja. Film ma być puszczony na taśmie 35mm, a to wydłuża proces postprodukcji. [Film] jest jeszcze w pokoju montażowym. Fragmenty, które udało mi się zobaczyć, były fantastyczne" - mówił dyrektor artystyczny festiwalu.

Gdyby reżyserowi udało się pokazać swój film w Cannes w maju 2019 roku, uczciłby tym samym swój festiwalowy triumf z 1994 roku. Jego "Pulp Fiction" otrzymało wtedy Złotą Palmę dla najlepszego filmu.

Akcja "Pewnego razu... w Hollywood" rozgrywać się będzie w Los Angeles w 1969 roku. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i Cliff Booth (Brad Pitt). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które bardzo różni się od miasta, które zastali, kiedy przybyli tu przed laty. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate (Margot Robbie)...

Festiwal w Cannes odbędzie się w daniach od 14 do 25 maja 2019 roku. "Pewnego razu... w Hollywood" wejdzie do polskich kin 9 sierpnia 2019 roku.