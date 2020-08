"Pętla": Patryk Vega zaprezentował kinowy zwiastun filmu

Patryk Vega zaprezentował kinowy zwiastun filmu "Pętla". Obraz trafi na ekrany kin 4 września.

Najnowszą produkcją reżyser nawiązuje do swojego ulubionego gatunku, mocnego kina pokroju "Pibulla" i "Służb specjalnych", które dały mu sławę i status najpopularniejszego reżysera w kraju. Odwołuje się także do swoich korzeni - kina dokumentalnego.



Do pracy nad "Pętlą" Vega zdobył nagrania z domów publicznych, zarejestrowane ukrytymi kamerami. Rozpoczął także współpracę ze wszystkimi uczestnikami tzw. "afery podkarpackiej", między innymi zamieszanym w sprawę oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicielami nocnych klubów - bliźniakami z Ukrainy i rodziną zmarłego boksera Dawida "Cygana" Kosteckiego, którzy stali się bohaterami dokumentalnych nagrań publikowanych w mediach społecznościowych filmowca.



Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu.



Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z "górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu - prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.

W filmie oprócz Antoniego Królikowskiego, występują również m.in. Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Rafał Cieszyński, Dagmara Kaźmierska, Maciej Zacharzewski, Sylwia Nowak i Henryk Talar.



"Pętla" trafi na kinowe ekrany 4 września.