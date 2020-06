"Pętla": Nowy film Patryka Vegi

"Cześć, tu Patryk Vega. Wracamy do życia, wracamy do kin. Już jutro o 9 rano zaprezentuję wam zwiastun mojego najnowszego filmu, 'PĘTLA'" - poinformował popularny reżyser na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Kontrowersyjny reżyser nie zwalnia tempa, a ilością nowych produkcji mógłby zawstydzić filmowców z Bollywood. Na premierę wciąż czeka wyreżyserowany przez niego opowiadający o handlu dziećmi film "Small World" , o którym głośno było na początku tego roku. Teraz do kolekcji tytułów oczekujących na premierę dołączy tajemnicza "Pętla".



Szczegóły tego projektu będą znane po środowej premierze zwiastuna, ale można na pewno wykluczyć, że film poświęcony będzie wyścigowi Tour de France, znanemu też jako Wielka Pętla. Prawdopodobne jest za to, że nowa produkcja Vegi podejmie temat afery podkarpackiej, która dotyczyła kompromitujących nagrań, na których zarejestrowano wizyty biznesmenów i polityków w agencjach towarzyskich. Bardzo prawdopodobne jest też to, że to właśnie "Pętlę" kręcił Vega w trakcie pandemii COVID-19, co skończyło się wizytą policji na planie.

W tym roku widzowie mogli zobaczyć już jeden film Vegi, "Bad Boy", który w kinach pojawił się w lutym, zaledwie pięć miesięcy po premierze poprzedniej produkcji go filmu tego reżysera, czyli "Polityki". Występujący w roli głównej w filmie "Bad Boy" Antoni Królikowski ma być gwiazdą kolejnego filmu Vegi, być może będzie to właśnie "Pętla".

Ilość jednocześnie powstających filmów, które reżyseruje Patryk Vega, jest imponująca. Jak podawał ostatnio portal Wirtualnemedia.pl, w planach reżysera jest film "Warsaw Lovers", którego premierę zaplanowano na 14 lutego przyszłego roku, jak również filmy "Pitbull. Królowa chuliganów", "SSAP", "Uchodźcy" i "Znak równości".