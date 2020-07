"Pętla": Fani krytykują Piotra Stramowskiego za rolę Dawida Kosteckiego w filmie Patryka Vegi

"Chuligan rękami macha inaczej", "Przestępca jest spokojny", "Słaby jest w tej roli", "Nie można zrobić filmu, w którym co drugie słowo nie będzie przekleństwem?". To niektóre z komentarzy do nowego materiału promocyjnego filmu "Pętla" Patryka Vegi. Widać na nim Piotra Stramowskiego, który "wchodzi" w rolę boksera Dawida "Cygana" Kosteckiego.

Piotr Stramowski w filmie "Pętla" wciela się w rolę boksera Dawida "Cygana" Kosteckiego /materiały promocyjne

"Ja pochodzę, k***a, z małej wsi i wam powiem jedną rzecz. Stonoga może mi, k***a, naskoczyć na c**j, bo ja, k***a, powiedziałem wcześniej takie rzeczy, k***a. Mam na niego wyj***e. Jak ktoś, k***a, chce robić w c**j takie, k***a, z ludzi, k***a, pacanów, k***a, to niech se wypier***a, k***a. Ja mu, k***a, zaj***ę, k***a" - w tak elokwentnych słowach zwraca się do kamery Piotr Stramowski w materiale zaprezentowanym na Instagramie przez Patryka Vegę.

Ucharakteryzowany na Kosteckiego aktor do złudzenia przypomina tragicznie zmarłego boksera.



Reakcje fanów na to nagranie są różne. Cześć internautów chwali Stramowskiego. Podkreślają oni, że aktor nie tylko idealnie naśladuje boksera, ale i używa słownictwa, od jakiego Kostecki nie stronił. W komentarzach znaleźć można również cytat z podobną wypowiedzią samego Kosteckiego.

Nie brakuje jednak głosów krytycznych, zarówno pod adresem Stramowskiego, jak i Vegi. Temu pierwszemu fani wytykają zbyt płaskie podejście do postaci, temu nadmierne stężenie przekleństw w dialogach filmów, które reżyseruje.

Dawid Kostecki powiązany był z aferą podkarpacką, która jest tematem najnowszego filmu Patryka Vegi "Pętla". Jego akcja rozgrywać się będzie między innymi w ekskluzywnym podkarpackim burdelu, w którym rzekomo nagrywano polityków, celebrytów, sportowców i duchownych. Kostecki, który był zamieszany w tę sprawę, popełnił samobójstwo w celi więzienia, w którym odsiadywał wyrok za kierowanie grupą przestępczą.

W samobójstwo boksera nie wierzą jego najbliżsi. Vega regularnie publikuje w Internecie kolejne nagrania, które tworzą dokumentację przygotowywanego filmu. Rozmawiał m.in. z żoną Kosteckiego, Edytą oraz jego siostrą Esterą. Obie są pewne, że bokser nie targnął się na swoje życie.

"Jestem przekonana, że go zamordowali. Przede wszystkim, dzwonił trzy dni przed śmiercią do żony Edyty i mówił jej, że czuje się niepewnie. Że czuje, że coś wobec jego osoby się nawypie***la" - mówi Estera w rozmowie z reżyserem.

Premiera filmu "Pętla" Patryka Vegi została zaplanowana na 4 września tego roku.