"Pętla": Dobry start w kinach

Pierwsze wyprzedane seanse i niemalże 180 tysięcy widzów w kinach​. "Pętla" ze świetnym wynikiem w weekend otwarcia.

Antoni Królikowski w scenie z "Pętli" /materiały prasowe

"Pętla" - najnowszy film Patryka Vegi - w weekend premierowy przyciągnęła przed ekrany kin 178 360 tysięcy widzów. Oznacza to, że nowa produkcja reżysera zaliczyła wyższy wynik niż jego poprzedni tytuł, wchodzący do kin przed rozpoczęciem pandemii. Taki rezultat w pierwszy weekend na ekranach wskazuje na to, że publiczność bardzo potrzebuje kina i z wytęsknieniem oczekuje wielkich widowisk filmowych. Potwierdza to również fakt, że część seansów została całkowicie wyprzedana.



"Jestem bardzo szczęśliwy, że widzowie tak licznie odwiedzili nasze kina w miniony weekend. Jeszcze kilka tygodni temu trudno było sobie wyobrazić moment, kiedy zarejestrujemy pierwsze wyprzedane seanse - a to się właśnie stało dzięki 'Pętli' Patryka Vegi! Jestem absolutnie przekonany, że to jest bardzo dobry znak na pełną odbudowę frekwencji w kinach" - mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci Helios

Wszystko wskazuje na to, że filmowa jesień w polskich kinach właśnie nabiera tempa!

Patryk Vega powraca do ulubionego gatunku - mocnego kina policyjnego, które dało mu sławę i status najpopularniejszego reżysera w kraju. Jego najnowsze dzieło nawiązujące do "Służb specjalnych" i kultowego "Pitbulla" odsłania kulisy "afery podkarpackiej" - kryminalno-seksualnego skandalu, w którym brali udział: przedstawiciele służb specjalnych, celebryci, sportowcy, biznesmeni, policjanci, duchowni i politycy z pierwszych stron gazet. W bezkompromisowym obrazie przybliżającym sprawę, której ujawnione akta liczą przeszło 160 tomów, występują m.in.: doceniony przez widzów i krytyków za rolę w "Bad Boyu" - Antoni Królikowski oraz Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski.

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu.

Wideo "Pętla": Zwiastun kinowy

Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z "górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu - prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.