Peter Jackson wyreżyserował teledysk do nieznanej piosenki Beatelsów "Now and Then"

Premiera nieznanej piosenki Beatelsów "Now and Then"

W czwartek, 2 listopada, odbyła się premiera nieznanej dotąd piosenki Beatelsów "Now and Then". Następnego dnia pokazano teledysk do tej piosenki, który wyreżyserował Peter Jackson , twórcy m.in. kultowej serii "Władcy Pierścieni", "Hobbit" oraz filmu "King Kong".

W przeddzień premiery ukazał się również film dokumentalny "Now and Then - The Last Beatles Song", wyreżyserowany przez Oliviera Murraya, który opowiadał historię tego utworu.

"Nie spodziewałem się, że przyjdzie mi posłuchać 'nowej' piosenki Beatlesów" - powiedział PAP Piotr Metz. "'Now and Then' jest bardzo beatlesowskie. I wzruszające" - dodał.

"Znając materiał wyjściowy z kasety Lennona uważam, że team McCartney, Starr, Giles Martin i ekipa Petera Jacksona zrobiła świetne nagranie. Nie będzie pewnie w kanonie największych utworów zespołu, ale to coś więcej niż piosenka - to piękne pożegnanie najważniejszego zespołu ostatnich sześciu dekad" - podkreślił Metz.

"Jest tu wszystko, za co kochamy ten zespół. 'Now and Then' jest, krótko mówiąc, bardzo beatlesowskie. I wzruszające" - podsumował dziennikarz.

The Beatles: Historia piosenki "Now and Then"

Historia piosenki "Now and Then" zaczęła się w drugiej połowie lat 70. XX wieku, gdy Lennon nagrał demo z wokalem i pianinem, w swoim nowojorskim mieszkaniu. 14 lat po jego śmierci Yoko Ono przekazała to demo członkom zespołu. Na kasecie znajdowały się trzy utwory: "Free As A Bird", "Real Love" i "Now and Then".



Dwie pierwsze piosenki wydano na singlach w 1995 r. i 1996 r. w ramach projektu "The Beatles Anthology". Nagranie trzeciej piosenki było złej jakości - głos Lennona był trudny do odtworzenia, ze względu na szumy, jakie pojawiały się w tle nagrania. Niemniej rozpoczęto prace także nad tym utworem, m.in. Harrison nagrał partię gitarową. Później materiał odłożono do szuflady, licząc że w przyszłości rozwój technologii pozwoli na jego lepsza obróbkę. W międzyczasie (2001 r.) zmarł Harrison.

Do nagrania powrócono w 2022 r. Ekipa realizatorów dźwięku, wykorzystując nową technologię, oddzieliła wokal od instrumentów, odzyskując w całości czysty głos Lennona. Rozpoczęto prace nad ukończeniem piosenki. Dodano partię gitary, nagraną przez Harrisona w 1995 r. Dwaj żyjący członkowie zespołu, McCartney i Starr, dograli do tego gitarę basową i perkusje.

"To był głos Johna, taki wyraźny. Wszyscy tam jesteśmy, to najprawdziwsze nagranie The Beatles. Kto by pomyślał, że w 2023 roku będę wciąż pracował nad muzyką Beatlesów i że czeka nas premiera nowego utworu, którego słuchacze nie znają" - powiedział w filmie dokumentalnym Paul McCartney.

"Już nigdy nie będziemy tak blisko tego poczucia, jakby John był z nami z powrotem w tym samym pokoju" - skomentował Ringo Starr, perkusista The Beatles.

"Byłem poruszony, gdy usłyszałem wszystkich pracujących razem, po tych wszystkich latach od śmierci mojego taty. To ostatnia piosenka, którą tata, Paul, George i Ringo mogli ukończyć razem. To jak wehikuł czasu, zadziałało przeznaczenie" - powiedział Sean Lennon, syn Ono i Lennona.

Działająca w latach 1960-1970 grupa The Beatles uznawana jest za jeden z najważniej zespołów w historii muzyki popularnej. Przez większość lat zespół tworzyli: John Lennon (1940 - 1980) - śpiew, gitara, instrumenty klawiszowe, harmonijka ustna; Paul McCartney (1942) - śpiew, gitara, George Harrison (1943 - 2001) - gitara, Ringo Starr (1940) - perkusja, śpiew.