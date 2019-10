Peter Dinklage: Nie tylko "Gra o tron". "Za młodu byłem trochę arogancki"

"Jako nastolatek reagowałem złością na zaczepki innych. Zbudowałem wokół siebie mur. Dziś wiem, że to nie mój problem, ale tych, którzy chcą mnie wyśmiać" – mówi Peter Dinklage, zdobywca Złotego Globu i czterech nagród Emmy. Aktor ma na swym koncie nie tylko występ w serialu HBO "Gra o tron", ale także role w tak głośnych filmach, jak "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" czy "Dróżnik".

Peter Dinklage z nagrodą Emmy za rolę w serialu "Gra o tron" (2019) /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

W "Grze o tron" (2011-2019), serialowej adaptacji słynnej sagi George'a R.R. Martina, Peter Dinklage zagrał Tyriona Lannistera. "To wspaniała postać" - mówi aktor o granym przez siebie bohaterze.



W "Dróżniku" (2003), filmie obsypanym licznymi nagrodami, zagrał człowieka, który odziedziczył stację kolejową w małym miasteczku. "To był przełom. Pierwszy raz aktor o moim wzroście dostał główną rolę, w dodatku romantyczną" - wyznał.

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" (2017) to poruszająca opowieść o matce (gra ją nagrodzona Oscarem za tę rolę Frances McDormand), która szuka zabójców córki. Jej sprzymierzeńcem jest James (w tej właśnie roli Peter Dinklage).

To dzięki tym rolom pokazał swój talent. 50-letni Peter Dinklage nie lubi, kiedy ktoś nazywa go szczęściarzem. Często powtarza, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza ciężkiej pracy i wierze w swoje marzenia.



Tegoroczna gala wręczenia telewizyjnych nagród Emmy należała do niego. Peter Dinklage czwarty raz zdobył tę prestiżową statuetkę za rolę Tyriona w serialu "Gra o tron". Z aktora występującego w niskobudżetowych filmach stał się jednym z najlepiej zarabiających gwiazd w Hollywood.



I pomyśleć, że jeszcze dziesięć lat temu był rozgoryczonym człowiekiem, najwyżej marzącym o wspaniałych rolach.



Perkusja z puszki rybnej

Jest jedynym karłem w rodzinie. To, że cierpi na achondroplazję i z tego powodu w wieku dorosłym ma wzrost 135 cm, nie miało żadnego znaczenia. Rodzice nie zwracali na to uwagi. Traktowali go tak samo jak starszego syna Jonathana, który urodził się zdrowy. Kiedyś miał do nich o to pretensję. Dziś wie, że dzięki ich miłości i akceptacji wyrósł na człowieka pełnego pasji i determinacji w dążeniu do realizacji swoich marzeń.

Do aktorstwa ciągnęło go od najmłodszych lat. Razem z bratem urządzał przedstawienia kukiełkowe, w których śpiewali i grali na różnych instrumentach. Byli w tym bardzo kreatywni. Zrobili nawet perkusję z puszek po tuńczyku. Jonathan wybrał spokojne życie zawodowego skrzypka, ale Peter złapał aktorskiego bakcyla.

W piątej klasie szkoły podstawowej zagrał główną rolę w przedstawieniu "The Velveteen Rabbit" ("Aksamitny królik"). Znakomicie wypadł na scenie. Zapragnął więc na niej zostać.