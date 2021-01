"Pestka": Kiedy kobieta kocha za bardzo. Mija 25 lat od debiutu reżyserskiego Krystyny Jandy

"Chciałam opowiedzieć nie tyle o miłości, co o problemie moralnym. Myślałam, że w kraju, gdzie wszyscy mówią, że są katolikami - a przynajmniej 97 % tak deklaruje - warto taką historię opowiedzieć" - stwierdziła Krystyna Janda, mówiąc o swym reżyserskim debiucie fabularnym. Mija 25 lat od premiery filmu "Pestka".

Daniel Olbrychski, Anna Dymna, Agnieszka Krukówna, Jan Frycz, Jan Englert, Zofia Kucówna, Zbigniew Zamachowski, Stanisława Celińska, Sława Kwaśniewska, Tomasz Stockinger czy Piotr Machalica - o takiej obsadzie debiutujący reżyser może tylko pomarzyć. W 1996 roku Krystynie Jandzie udało się zgromadzić na planie "Pestki" całą śmietankę gwiazd polskiego kina.

Film miał premierę kinową 19 stycznia 1996 roku.

"Myślę, że jestem rasową aktorką, naprawdę lubię przede wszystkim grać i nie myślę z tego rezygnować. To, że zaczęłam reżyserować, wynikło z kilku powodów. Zawsze starałam się kierować swoją karierą, wybierać to, co gram i wydawało mi się już od kilku lat, że zrobienie 'Pestki' jest bardzo dobrym pomysłem. Poza tym, nikt inny nie chciał tego zrobić" - mówiła Krystyna Janda w 1997 roku w rozmowie z krytykiem filmowym i publicystą Stanisławem Błaszczyną.

"Jeżeli człowiek doznaje takiego szczęścia, jakim jest miłość, to nie jest ważne w jakim momencie to się mu zdarza" - dodała.

Ekranowa "Pestka" nie jest wierna literackiemu pierwowzorowi. Główna bohaterka Agata (gra ją sama Krystyna Janda) to dobiegająca czterdziestki dziennikarka i poetka. Mimo wielu związków, nie zaznała w swoim życiu prawdziwej miłości i nie założyła rodziny. Na ślubie przyjaciółki poznaje Borysa (Daniel Olbrychski) - głęboko religijnego, żonatego architekta z dwójką dzieci. Nagły wybuch namiętnego uczucia w dramatyczny sposób komplikuje życie Agaty i Borysa.

W 1995 roku jurorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uznali dzieło Krystyny Jandy za najlepszy debiut reżyserski. Otrzymała również Nagrodę Stowarzyszenia Kobiet Filmu i Telewizji. Jednak filmowa adaptacja popularnej w latach 60. XX wieku powieści Anki Kowalskiej od początku budziła wiele kontrowersji, miała tyleż pochlebnych, co krytycznych recenzji.