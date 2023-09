"Perfect days": O czym jest film?

" Perfect days " to historia czyściciela luksusowych tokijskich toalet. Hiroyama czerpie radość ze swojego prostego, uporządkowanego życia, kocha świat i ludzi. Dzięki serii nieoczekiwanych spotkań, które mu się przydarzają, m.in. z jego siostrzenicą, dowiadujemy się więcej o jego przeszłości.

Odtwórca głównej roli, Koji Yakusho , za swoją kreację został nagrodzony na festiwalu w Cannes. Obraz nie otrzymał Złotej Palmy, ale zdobył nagrodę Jury Ekumenicznego.

Choć reżyser i współscenarzysta filmu Wim Wenders jest Niemcem, to "Perfect days" pod wieloma względami jest filmem japońskim. Cała obsada to Japończycy, a jedynym językiem używanym w filmie jest japoński, współautorem scenariusza jest Takuma Takasaki, a za wyprodukowaniem filmu stoją, poza firmą Wendersa – Wenders Images, przedsiębiorstwa japońskie Master Mind Limited i Spoon Inc.

"Perfect days" otworzy zaplanowany na październik Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Tokio, na którym Wenders będzie szefem jury. Opowieść o czyścicielu toalet do polskich kin wprowadzi Gutek Film, ale związanej z tym daty na razie nie ujawniono.

Japonia zdobyła do tej pory pięć Oscarów. Po raz ostatni w 2021 r. za "Drive my car". Z kolei Wenders był trzykrotnie nominowany do Oscara – za dokumenty "Sól ziemi" (2014), "Pina" (2011) i "Buena Vista Social Club" (1999).