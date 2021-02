Penelope Cruz zagra główną rolę w nowym filmie Pedra Almodovara

W marcu ruszają zdjęcia do filmu „Madres paralelas” („Równoległe matki”), nowego dzieła Pedra Almodovara. Jego gwiazdą będzie Penelope Cruz, a w pozostałych rolach zobaczymy Aitanę Sanchez Gijon oraz Milenę Smit. Obsadę uzupełniają Israel Elajde oraz dwie stałe współpracownice Almodovara – Julieta Serrano oraz Rossy de Palma.

Pedro Almodovar znów będzie pracował z Penelope Cruz / Mustafa Yalcin/Anadolu Agency /Getty Images

O udziale Penelope Cruz w filmie "Madres paralelas" mówiło się już latem ubiegłego roku. Jednak żadne oficjalne potwierdzenie jej roli nie zostało ogłoszone. Dopiero teraz, przy okazji informacji o tym, że zdjęcia do tego filmu rozpoczną się w marcu, oficjalnie ogłoszono, że zagra w nim Cruz. Będzie to kolejna współpraca tej popularnej aktorki z najsłynniejszym współczesnym hiszpańskim reżyserem. Wystąpiła już u niego m.in. w takich filmach jak "Wszystko o mojej matce", "Volver" czy "Ból i blask".



Bohaterkami filmu będą dwie obce sobie matki, które tego samego dnia rodzą swoje dzieci. "Madres paralelas" pokażą równocześnie losy obydwu w pierwszych dwóch latach życia ich dzieci. Almodovar pracował nad tym filmem już od dłuższego czasu, dopiero jednak pandemia COVID-19 pozwoliła mu dokończyć scenariusz.



"W filmie 'Madres paralelas' po raz kolejny powracam do kobiecego uniwersum, do macierzyństwa, do rodziny. Opowiadam o tym, jak ważni są nasi przodkowie i potomkowie. O nieuniknionej obecności pamięci. W mojej filmografii jest wiele matek, ale te, które będą bohaterkami tej historii, będą się od nich bardzo różnić" - powiedział Almodovar, ogłaszając obsadę swojego filmu.



Temat macierzyństwa podejmował już m.in. w takich filmach jak "Kobiety na skraju załamania nerwowego", "Volver" czy ostatnim w jego filmografii filmie "Ból i blask" z Antonio Banderasem, który za rolę w tej produkcji był nominowany do Oscara.



"Nieidealne matki inspirują mnie najczęściej. Penelope Cruz, Aitana Sanchez Gijon oraz młoda Milena Smit zagrają trzy filmowe matki. 'Madres paralelas' będzie intensywnym dramatem. A przynajmniej mam taką nadzieję" - zapowiada Almodovar.