Penélope Cruz: Dlaczego została aktorką?

Penélope Cruz promuje właśnie swój najnowszy film - dramat "Matki równoległe" w reżyserii Pedro Almodovara. Przy tej okazji opowiedziała o swojej wieloletniej przyjaźni z tym uznanym filmowcem. Jak się okazuje, to właśnie jego dzieła zainspirowały piękność do tego, by została aktorką.

Penélope Cruz /Arturo Holmes /Getty Images