Pazura gra z Pazurą w "Trójkącie Bermudzkim"

Trwają prace na kolejną sztuką realizowaną w ramach Teatru Telewizji TVP. W jej obsadzie zobaczmy braci Cezarego i Radosława Pazurów, o czym poinformował pierwszy z nich za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

Bracia Cezary Pazura i Radosław Pazura występują razem w Teatrze Telewizji TVP AKPA

Jak nieoficjalnie dowiedział się PAP Life, obaj wystąpią w sztuce zatytułowanej "Trójkąt Bermudzki".



Obok dwóch popularnych aktorów w przedstawieniu zobaczymy Annę Karczmarczyk, która w ubiegły weekend podzieliła się na Instagramie kilkoma relacjami z planu powstającej właśnie inscenizacji.



Podobnymi relacjami podzieliło się oficjalne instagramowe konto Teatru Telewizji. Można było na nich zobaczyć nie tylko aktorkę w skąpym stroju, ale też przygotowaną na potrzeby spektaklu scenografię. Stanowiła ją bezludna wyspa z kartonową palmą oraz rozbity samolot.

"Gorące, ale też pracowite lato! Anna Karczmarczyk pięknie uzupełnia aktorski duet stworzony przez braci: Cezarego i Radosława Pazurów. Wkrótce w Teatrze Telewizji".

"Sezon się skończył, ale Agencja Teatru Telewizji pracuje w pocie czoła. Zostań z nami latem, aby odkryć kulisy naszych następnych produkcji!" - czytamy w opisie dołączonym do relacji zdjęciowych.

Premiera przedstawienia "Trójkąt Bermudzki" została zapowiedziana przez Teatr Telewizji TVP jeszcze w lutym tego roku. Autorem sztuki jest Marek Kochan, który napisał ją specjalnie na potrzeby Teatru Telewizji.

Sztukę reżyseruje Bodo Kox, co potwierdziła na swoim koncie na serwisie Facebook pracująca nad nią scenografka i kostiumografka Katarzyna Adamczyk. Kox to reżyser takich filmów jak "Dziewczyna z szafy" czy ostatnio "Człowiek z magicznym pudełkiem".

"Jestem przekonany, że jeśli pojawi się sztuka poruszająca ważny temat, wyrafinowana i komunikatywna, to ludzie pójdą do teatru. Przypomnę co się działo wokół 'Dziadów' Dejmka... Ponad pół wieku temu. Dziś nie znam spektakli, które byłyby w podobnym sensie istotne dla całej wspólnoty. Niebawem w Teatrze Telewizji będzie realizowany mój dramat 'Trójkąt Bermudzki', w którym próbuję dotknąć jednego z najważniejszych sporów ostatnich lat. Mam nadzieję, że wywoła on dyskusję i pogłębi refleksję na temat życia publicznego w Polsce" - mówił niedawno w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" autor sztuki, Marek Kochan.