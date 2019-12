Paweł Małaszyński w szpitalu! Co się stało? Jak czuje się aktor?

Paweł Małaszyński jest w szpitalu. Aktor zasłabł na scenie podczas spektaklu "Berek, czyli upiór w moherze". Natychmiast zostało wezwane pogotowie.

Paweł Małaszyński powoli wraca do zdrowia AKPA

To już nie pierwszy raz, kiedy Paweł Małaszyński zasłabł na deskach teatru. Aktorowi zdarzyło się to wcześniej dwa razy.

We wtorek, 17 grudnia, podczas spektaklu "Berek, czyli upiór w moherze" Małaszyński zasłabł na scenie, dlatego wezwano pogotowie, które zabrało aktora do szpitala.

Jak podaje jeden z tabloidów, na razie nie wiadomo, kiedy aktor wróci do pracy.

"Jego powrót na scenę stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie wiemy, kiedy pan Paweł do nas wróci. Nie otrzymaliśmy takiej informacji" - powiedział "Super Ekspressowi" jeden z pracowników warszawskiego Teatru Kwadrat.

Stan zdrowia aktora najwidoczniej się poprawił, gdyż na swoim Facebooku opublikował krótkie oświadczenie.

"Przepraszam wszystkich widzów Teatru Kwadrat. Ostatnie dni stały pod znakiem intensywnych prób i spektakli. Mój organizm pod wpływem infekcji i zmęczenia zwyczajnie odmówił posłuszeństwa. Wrócę do Was najszybciej, jak to będzie możliwe!" - napisał Małaszyński.

Aktorowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!