W czwartkowym programie "Dzień Dobry TVN" widzowie zobaczyli Pawła Małaszyńskiego z 15-letnim synem Jeremiaszem.

Paweł Małaszyński z synem Jeremiaszem w programie "Dzień Dobry TVN" /Dzień Dobry TVN /TVN

Jeremiarz Małaszyński wystąpił w teledysku do nowego utworu grupy Cochise. Zespół Pawła Małaszyńskiego wziął na warsztat "The Weeping Song" Nicka Cave'a and the Bad Seeds.



Podczas rozmowy z Mateuszem Hładkim syn gwiazdora przyznał, że początkowo nie był przekonany do występu w teledysku. "Szczerze mówiąc, na początku nie wiedziałem co o tym sądzić, ale teraz uważam, że dobrze zrobiłem i jestem zadowolony" - powiedział Jeremiasz Małaszyński.

Syn aktora przekonywał, że nie słucha muzyki rockowej. "Nie jestem jego wielkim fanem i nie chodzę na każdy koncert. Wolę inne rodzaje muzyki" - powiedział.



Paweł Małaszyński przekonywał, że stara się być dla syna najlepszym kumplem.



"Mam do niego podejście bardzo kumpelskie. Zawsze mówiłem mu, że ja podobnie jak mama jesteśmy twoimi pierwszymi i najlepszymi przyjaciółmi. Bycie ojcem to moje najważniejsze zadanie w życiu" - powiedział aktor.

Małąszyński dodał, że obecnie stara zrekompensować dzieciom czas, w którym na pierwszym miejscu była kariera.

"Nadrabiam teraz ten czas, kiedy Jeremiasz był mały i bardzo dużo pracowałem, byłem wszędzie w mediach. Robiłem wtedy rzeczy, które mnie interesowały i chciałem się rozwijać w zawodzie. Teraz mam tzw. wyciszony okres, cały czas jestem dla moich dzieci" - zapewnił aktor.

Od 2002 roku Paweł Małaszyński pozostaje w związku małżeńskim z tancerką i choreografką Joanną Chitruszko. Para ma dwójkę dzieci: 15-letniego syna Jeremiasza i pięcioletnią córkę Leę.