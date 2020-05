​Paul Verhoeven zekranizuje powieść "Bel Ami"

​Paul Verhoeven, legendarny holenderski reżyser, który w lipcu skończy 82 lata, nie wybiera się na emeryturę. Nie marnuje też czasu i w oczekiwaniu na premierę swojego najnowszego filmu "Benedetta", już pracuje nad kolejnym projektem. Będzie to serialowa adaptacja powieści "Bel Ami" Guya de Maupassanta.

Premiera biograficznego filmu "Benedetta" - o XVII-wiecznej zakonnicy Benedetcie Carlini, która nawiązuje romans z inną kobietą, miała się odbyć podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Film Paula Verhoevena był jednym z kandydatów do wzięciu udziału w konkursie głównym tej imprezy. Ale gdy zapadła decyzja, że festiwal nie odbędzie się w klasycznej formie, premierę "Benedetty" przełożono na maj 2021 roku.



O serialowych planach Verhoevena poinformował na Twitterze producent Said Ben Said, który jest również producentem filmu "Benedetta". "Paul Verhoeven jest gotowy na to, by zająć się serialem opartym na motywach klasycznej francuskiej powieści 'Bel Ami'. Będzie showrunnerem tego francuskojęzycznego serialu i wyreżyseruje wszystkie osiem około 50-minutowych odcinków. Ich scenariusze napisał Gerard Soetman" - napisał na Twitterze Said. Soetman współpracował już z Verhoevenem przy kilku jego filmach, m.in. "Tureckich owocach", "Żołnierzu Orańskim", "Ciele i krwi" oraz "Czarnej księdze".

Serial "Bel Ami" oparty zostanie na motywach powieści pod tym samym tytułem autorstwa Guya de Maupassanta. Jej bohaterem jest były francuski żołnierz walczący w XIX wieku w afrykańskich koloniach, który zostaje jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Paryżu. Książka de Maupassanta była już w przeszłości przenoszona na ekran. Ostatni raz w 2012 roku. W nakręconym na jej podstawie "Uwodzicielu" wystąpili Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas oraz Christina Ricci.

Dla reżysera nie będzie to pierwsze spotkanie z telewizyjnym serialem, choć jego kariera związana jest głównie z kinem. Verhoeven zrealizował m.in. kilka odcinków popularnego holenderskiego serialu historycznego "Floris", do którego scenariusz napisał Gerard Soetman.