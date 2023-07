Paul Schrader chwali "Oppenheimera". "Najlepszy film w tym wieku"

"OPPENHEIMER. Najlepszy, najważniejszy film tego wieku" - napisał Schrader na swoim koncie na Facebooku. "Jeśli chcecie zobaczyć tylko jeden film w kinie w tym roku, to powinien być 'Oppenheimer'. Nie jestem psychofanem Nolana, ale ten [film] wybija drzwi z zawiasów".

Wraz z wiadomością Schrader opublikował także swoje zdjęcie z Christopherem Nolanem, reżyserem "Oppenheimera".

Scenarzysta "Taksówkarza" przyłączył się tym samym do głosów uznania widzów, którym udało się już zobaczyć najnowsze dzieło twórcy trylogii "Mrocznego Rycerza".

"Nie mogli mówić" - tak o reakcji widzów po pierwszych pokazach filmu "Oppenheimer" Nolan mówił w rozmowie z magazynem "Wired". Reżyser dodał, że osoby, które miały już możliwość obejrzenia filmu, były "całkowicie zdruzgotane" tym, co zobaczyły na ekranie.

"To niezwykle intensywne doświadczenie, ponieważ to niezwykle intensywna historia. Pokazałem niedawno [film] jednemu z reżyserów, który określił go mianem horroru. Nie mogę się nie zgodzić" - dodał Nolan.

"Oppenheimer" wejdzie na ekrany polskich kin 21 lipca 2023 roku.