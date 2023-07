Paul Reubens , aktor najbardziej znany z roli Pee-Wee Hermana, zmarł w niedzielę wieczorem po prywatnej walce z rakiem. Miał 70 lat. O śmierci doniosły zagraniczne media na podstawie wpisu w mediach społecznościowych.



"Proszę przyjąć moje przeprosiny za to, że nie upubliczniłem tego, z czym miałem do czynienia przez ostatnie sześć lat" – napisał Reubens w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie po jego śmierci. "Zawsze czułem ogromną miłość i szacunek od moich przyjaciół, fanów i sympatyków. Tak bardzo was wszystkich kochałem i lubiłem tworzyć dla was dzieła sztuki".

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Zeszłej nocy pożegnaliśmy Paula Reubensa, kultowego amerykańskiego aktora, komika, scenarzystę i producenta, którego ukochana postać Pee-wee Herman zachwyciła pokolenia dzieci i dorosłych swoim pozytywnym nastawieniem, fantazją i wiarą w znaczenie życzliwości. Paul przez lata prywatnie i odważnie walczył z rakiem dzięki swojej wytrwałości i dowcipowi. (...)" - czytamy we wpisie.

Paul Reubens: Kariera

Paul Reubens urodził się 27 sierpnia 1952 roku i wychowywał się w żydowskiej rodzinie. Rozpoczą karierę w latach 70. XX wieku po dołączeniu do trupy komediowej Groundlings w Los Angeles jako komik i aktor teatralny.

W 1980 roku po raz pierwszy na ekranie wystąpił jako Pee-Wee Herman w filmie "Nowy film Cheecha i Chonga". Od tamtej pory przez lata wcielał się w kultową postać. Wystąpił również w takich tytułach jak: "Powrót Batmana", "Buffy - postrach wampirów", "Matylda", "Blow" czy "Miłość przez przypadek".

Po raz ostatni na ekranie pojawił się w 2018 roku w serialu "Mozaika" jako JC Schiffer. Jak donosi Variety, przed śmiercią Paul Reubens pracował nad dwoma projektami związanymi z Pee-wee Hermanem.