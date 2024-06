Dziś pojawiło się pierwsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć sfatygowanego Mescala w zbroi. Aktor został uchwycony podczas kręcenia scen w jednej z wiosek hrabstwa Sussex.

Reklama

"Gladiator 2": Co wiemy o kontynuacji klasyka?

Reżyserią i koprodukcją filmu zajmuje się Ridley Scott, który był odpowiedzialny za stworzenie pierwszej części (2000).

Na ekranie zobaczymy m.in. Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Josepha Quinna, Freda Hechingera and Dereka Jacobiego. Widzowie seansów testowych ujawnili jakiś czas temu, że produkcja robi wrażenie oraz że warto na nią czekać. Najbardziej przypadły im do gustu zapierające dech w piersiach walki oraz kreacja aktorska matki głównego bohatera, czyli Connie Nielsen. Niektórzy już zaczęli jej wróżyć za tę rolę nominację do Oscara.

Polska premiera filmu jest zapowiedziana na 22 listopada tego roku.