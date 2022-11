Paul Hogan zażartował sobie z królowej Elżbiety II. Co zrobił?

Paul Hoganr, który w październiku skończył 83 lata, na początku listopada wydał książkę "Australia According to Hoges". Promując ją, udzielił wywiadu, w którym wrócił do spotkania z królewską parą w Sydney Opera House w 1980 r., podczas uroczystego wydarzenia Royal Charity Concert. Nieco się wtedy wygłupił.

Paul Hogan jest wciąż dumny ze swojego żartu z królowej /Paul MacLeod Wright/Fairfax Media /Getty Images