​Paul Dano jako ojciec Stevena Spielberga

Powiększa się obsada najnowszego filmu Stevena Spielberga, którego fabuła opowie o młodości tego słynnego reżysera. Do wcześniej obsadzonych w nim Setha Rogena i Michelle Williams dołączył teraz Paul Dano ("Niech poleje się krew", "Labirynt"), o czym informuje portal "Deadline". Dano wcieli się w postać inspirowaną ojcem Spielberga.

Paul Dano

Choć nowy film Spielberga ma opowiadać o młodości tego reżysera, to wiele wskazuje na to, jego biografia będzie tylko dość luźną inspiracją. Świadczy o tym choćby fakt, że główny bohater filmu, inspirowany postacią Stevena Spielberga chłopak, nie będzie nosił imienia Steven. Nie wybrano jeszcze aktora, który wcieli się w tę rolę.



Wcześniej w obsadzie znalazł się Seth Rogen, który zagra rolę ulubionego wujka Spielberga. W filmie zobaczymy też Michelle Williams. Słynny reżyser jest współautorem scenariusza tej produkcji. Napisał go z Tonym Kushnerem, z którym pracował już przy filmach "Monachium", "Lincoln" i "West Side Story". Premiera ich nowego projektu, którego akcja rozgrywać się będzie w mieście Phoenix w Arizonie, spodziewana jest w 2022 roku.

Ojciec Spielberga, Arnold, odegrał w życiu przyszłego reżysera znaczącą rolę. To od niego młody Steven dostał w prezencie kamerę 8 mm, którą kręcił pierwsze filmy. Ojciec zachęcał go do podążania za swoją pasją i finansował pierwsze filmowe poczynania syna. Zmarł w 2020 roku w wieku 103 lat.

Paul Dano, którego ostatnio można było oglądać w serialu HBO "Ucieczka z Dannemory", skończył niedawno zdjęcia do filmu "Batman" w reżyserii Matta Reevesa. Wciela się w nim w rolę Edwarda Nashtona, znanego szerzej jako Człowiek-Zagadka. Dano jest też w obsadzie amerykańskiego remake'u duńskiego thrillera "Winni" oraz animowanego serialu sci-fi "Pantheon".