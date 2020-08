W "Pętli" Patryk Vega obsadził wielu znanych aktorów. Ale w obsadzie, jak to ma w zwyczaju, umieścił też naturszczyków. Wśród nich jest Dagmara Kaźmierska, barwna bohaterka programu "Królowe życia". Reżyser zafundował jej niezapomnianą przygodę na planie - "zakopał" ją w grobie, wcześniej zakładając jej worek na głowę.

"Granie scen romantycznych to nie jest jej konik. A komedie romantyczne to nie jest jej ulubiony gatunek" - tymi słowy Patryk Vega reklamuje Dagmarę Kaźmierską, jedną z gwiazd swojego najnowszego filmu "Pętla", w materiale, który umieścił na Instagramie.



Nie jest na razie jasne, w jaką rolę wciela się Dagmara w tej opowieści o "domu schadzek" na Podkarpaciu, gdzie nagrywano polityków w kompromitujących sytuacjach. Niemniej prywatna biografia skandalizującej bohaterki programu TTV "Królowe życia" wpisuje się w ogólną narrację film - celebrytka przez ponad rok siedziała za kratami za sutenerstwo. O tym, jak poradziła sobie z rolą, przekonamy się już 4 września, gdy "Pętla" trafi do kin.

W migawkach z planu filmowego widzimy ją m.in. w scenie, jak z workiem na głowie jest wrzucana do grobu i przysypywana ziemią. "Na końcu mnie zakopano. (...) No, tak jakby powiedzieć, Patryk już w tym filmie zakończył moją karierę. (...) Po prostu mnie zakopał. Jeżeli będzie kontynuacja, to ja nie wiem, jak on to zrobi. Chyba że mnie wykopie, tak? I okaże się, że trochę żywa tam jeszcze byłam, w tym grobie" - Dagmara emocjonuje się losami swojej dopiero co rozpoczętej kariery aktorskiej.

Ta celebrytka, słynąca z niewyparzone języka i odważnych stylizacji, zagrała już epizod we wcześniejszym filmie Vegi - "Kobiety mafii 2".