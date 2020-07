Patryk Vega pokazał zapowiedź filmu "Seksbiznes"

W czwartek, 16 lipca, na kanale YouTube Patryka Vegi pojawił się krótki zwiastun dokumentu "Seksbiznes", który powstał przy okazji robienia dokumentacji do kolejnej fabularnej produkcji tego reżysera, czyli poświęconego aferze podkarpackiej filmu "Pętla". Jest to zapis rozmów z tancerkami, policjantami, właścicielami klubów nocnych i innymi osobami związanymi z tą aferą. Premiera w przyszłym tygodniu.

Patryk Vega kręcąc nowy film... zrobił jeszcze jeden. Przy okazji! /Artur Zawadzki / Reporter

"Są naprawdę desperaci, którzy po prostu przychodzą i już jest po pewnym czasie tak zakręcony, tak w nią wpatrzony, że proponują naprawdę kolosalne sumy" - mówi w zapowiedzi filmu jedna z tancerek.



Wideo "Seksbiznes": Zapowiedź

Reżyser od kilku tygodni zamieszczał na YouTube i na Instagramie kolejne odsłony rozmów z tancerkami z klubów erotycznych oraz innymi osobami zamieszanymi w aferę podkarpacką. Teraz zebrał wszystko w całość i tak powstał film "Seksbiznes". Vega zapowiedział, że udostępni go w przyszłym tygodniu.



Z kolei "Pętla" ma wejść do kin 4 września. To opowieść o oficerze CBŚP, który likwiduje siatkę sutenerów na Podkarpaciu, a potem zakłada ekskluzywny dom publiczny, w którym nagrywał sportowców, polityków, celebrytów i duchownych. Główne role w tym filmie zagrali m.in. Antoni Królikowski, Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Tomasz Dedek i Arkadiusz Nader.