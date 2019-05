Patryk Vega niknie w oczach! Tak szczupły nie był nigdy

Patryk Vega jest coraz chudszy. Reżyser serii "Pitbull" i "Kobiety mafii" oraz filmów takich jak "Botoks" czy "Służby specjalne" w ostatnich miesiącach przeszedł ogromną metamorfozę. Na początku tego roku chwalił się, że schudł 44 kilogramy. Z miesiąca na miesiąc wydaje się go ubywać.

Ogromna metamorfoza Patryka Vegi wywołała pod koniec ubiegłego roku ogromne poruszenie. Kiedy długo nie widziany reżyser pokazał się wtedy na premierze swojego filmu "Plagi Breslau", wielu przecierało oczy ze zdziwienia. Vega był wtedy tak szczupły, jak nigdy wcześniej. Na początku tego roku reżyser "Pitbulla", "Kobiet mafii" i "Botoksu" zdradził, że zrzucił aż 44 kilogramy. Udało mu się to w zaledwie osiem miesięcy. We wpisie na Instagramie dodał również, że to jeszcze nie koniec jego przemiany. "Kawał drogi za mną, kawał przede mną. Bez towaru to ja będę robił rzeźbę ze trzy lata" - żartował.

Jak opowiadał przed kilkoma miesiącami Vega, tak duża metamorfoza kosztowała i nadal kosztuje go wiele wyrzeczeń. "Nie jest lekko, bo dziś moje życie wygląda tak, że jem pięć razy dziennie mięso z warzywami i kilka razy w tygodniu ćwiczę" - powiedział "Faktowi". Przyznał także, że jest świadomy tego, że po zakończeniu odchudzania nie będzie mógł wrócić do dawnych nawyków żywieniowych. "Żeby to utrzymać, będę musiał ćwiczyć i być na diecie do końca życia. Ale warto się poświecić, bo jest naprawdę super - tak dobrze nie czułem się od 20 lat" - stwierdził ostatecznie.

Patryk Vega nadal pracuje na swoją wymarzoną sylwetkę. Ostatnio na Instagramie opublikował zdjęcie, do którego zapozował bez koszulki - by pochwalić się nowymi tatuażami. Ale internauci zwrócili uwagę na coś zupełnie innego - na coraz szczuplejszą sylwetkę reżysera. Vega zebrał mnóstwo komplementów.

"A tam tatuaże. Ja tu widzę piękna przemianę. Wiem, ile trzeba wysiłku", "Ładnie ci się schudło", "Metamorfoza roku", "Nie mogę się nadziwić, jak ty inaczej wyglądasz", "A ile ciała spadło, brawo", "Na pana się napatrzeć nie mogę! Extra! I nie o tatuażach mówię", "Jak zrobiłeś, że tak schudłeś? Fenomenalnie się prezentujesz" - piszą fani Patryka.