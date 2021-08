Patryk Vega: Jest zapowiedź nowego "Pitbulla"

"Pitbull" to seriq czterech filmów kinowych oraz serial, których producentem był Emil Stępień. Pierwsze trzy filmy (premiery w latach 2005-2016) wyreżyserował Vega, a czwarty (2018) Władysław Pasikowski.

W 2018 roku Vega poinformował, że prawa do serii trafiają w jego ręce i zapowiedział, że powstanie nowa odsłona. "Kochani! Miło mi ogłosić, że kultowy 'Pitbull' znów zagości na ekranie. Stałem się właścicielem praw do ekranizacji kolejnej części filmu i serialu 'Pitbull', które kupiłem od spółki ATM Grupa S.A. Mój nowy ''Pitbull' trafi do kin po trylogii 'Kobiety mafii'. Film będzie miał tytuł 'Pitbull. Królowa chuliganów'. Premiera 'Pitbulla. Królowej chuliganów' nastąpi w czwartek 11 listopada 2021 roku - Patryk Vega - napisał na swoim Facebooku trzy lata temu.



Teraz na portalu społecznościowym niespodziewanie pojawił się zwiastun filmu.



Reklama

Post natychmiast wzbudził ogromne zainteresowanie internautów. "Zapowiada się jak zwykle petarda. Nie mogę się doczekać". "Czekam z niecierpliwością". "Jedyny reżyser którego filmy uwielbiam i czekam zawsze z niecierpliwością na nowości"- czytamy w komentarzach.

"Pitbull" pierwszym sukcesem Patryka Vegi

9 kwietnia 2020 minęło dokładnie 15 lat od premiery reżyserskiego debiutu Patryka Vegi "Pitbull". Opowieść o pięciu policjantach z wydziału zabójstw okazała się artystycznym sukcesem, sam film zyskał zaś status dzieła kultowego.



Opowieść o policjantach z warszawskiego wydziału zabójstw, poszukujących romskiego gangstera Saida, zrodziła się w głowie Patryka Vegi w 2004 roku. Trzy lata wcześniej obronił pracę magisterską na kanwie serialu dokumentalnego "Prawdziwe psy", którego był współscenarzystą i reżyserem. Film "Pitbull" był jego fabularnym debiutem reżyserskim. Odniósł tak duży sukces, że wkrótce powstał również serial pod tym samym tytułem, emitowany w latach 2005 - 2008.

Krytycy zwracali uwagę na podobieństwa między "Pitbullem" a "Psami" Władysława Pasikowskiego, jednak Patryk Vega podkreślał różnice między obydwoma produkcjami.

Według reżysera "PitBull" jest "opowieścią o wartościach".



- Utrzymany w konwencji noir film przedstawia losy pięciu oficerów operacyjnych z wydziału ds. zabójstw. Poszczególne wątki w konstrukcji dramaturgicznej wzajemnie się dopełniają, łącząc się ostatecznie w jedną całość. Znana z licznych filmów postać samotnego, niepokonanego policjanta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo jak mówi jeden z oficerów - "samemu to można zgasić światło". Działania policjantów opierają się na współpracy i wzajemnej więzi - właśnie dlatego postanowiłem skupić się na portretach aż pięciu bohaterów - uzasadniał Vega.